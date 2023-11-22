Λεπτομέρειες σχετικά με την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο Πάπου Γκόμες, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού δύο ετών αφού βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, αποκάλυψε το ισπανικό Μέσο, «Relevo».



Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο 35χρονος Αργεντινός, ο οποίος βρέθηκε ντοπαρισμένος τον Νοέμβριο του 2022 και λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, κατηγορεί την σύζυγό του, αναφέροντας ότι ήταν εκείνη που του έδωσε το... επίμαχο σιρόπι, ανησυχώντας για τον έντονο βήχα του.

«Γύρισα σπίτι με βήχα, γι' αυτό και η γυναίκα μου, μου έδωσε κατά λάθος μια κουταλιά από το σιρόπι με σκοπό να ηρεμήσει την επαναλαμβανόμενη ενόχληση του βήχα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκόμες, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης της Σεβίλλης.

🫵👨‍👧 El Papu Gómez señala a su mujer en 𝐬𝐮 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐝𝐨𝐩𝐚𝐣𝐞.



🗯 “Se trató de una ingesta inconsciente inducida por un error”.



☝️ℹ️ Exclusiva de nuestros compañeros de @relevo. pic.twitter.com/CXdh5aeqWC — Afición Deportiva (@AfDeportiva_) November 21, 2023

