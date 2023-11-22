Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Πάπου Γκόμες κατηγορεί τη σύζυγό του για το ντοπάρισμά του: «Μού έδωσε σιρόπι λόγω... βήχα»

Τη σύζυγό του κατηγορεί ο 35χρονος Αργεντινός, Πάπου Γκόμες, για το ότι βρέθηκε ντοπαρισμένος τον Νοέμβριο του 2022 και λίγες μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ

Πάπου Γκόμες

Λεπτομέρειες σχετικά με την υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο Πάπου Γκόμες, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού δύο ετών αφού βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, αποκάλυψε το ισπανικό Μέσο, «Relevo».

Σύμφωνα λοιπόν με το εν λόγω ρεπορτάζ, ο 35χρονος Αργεντινός, ο οποίος βρέθηκε ντοπαρισμένος τον Νοέμβριο του 2022 και λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ, κατηγορεί την σύζυγό του, αναφέροντας ότι ήταν εκείνη που του έδωσε το... επίμαχο σιρόπι, ανησυχώντας για τον έντονο βήχα του.

«Γύρισα σπίτι με βήχα, γι' αυτό και η γυναίκα μου, μου έδωσε κατά λάθος μια κουταλιά από το σιρόπι με σκοπό να ηρεμήσει την επαναλαμβανόμενη ενόχληση του βήχα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γκόμες, ο οποίος είχε βρεθεί θετικός κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης της Σεβίλλης.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Αργεντινή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark