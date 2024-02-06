Πόλο: Πρώτη ήττα για την Εθνική Γυναικών από την πανίσχυρη Ισπανία

Πρώτη ήττα για την Εθνική Γυναικών στο πόλο! Η «γαλανόλευκη» το πάλεψε, αλλά το εμπόδιο της Ισπανίας αποδείχτηκε ανυπέρβλητο και έχασε με σκορ 16-8. Το 2/2 για τις Ισπανίδες στον 2ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μία νίκη και μια ήττα για την Ελλάδα που την τελευταία αγωνιστική κοντράρεται με την Κίνα.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ με την Νίνου, με τη Ρούιθ να ισοφαρίζει. Παρόλα αυτά, η Ξενάκη στον παίκτη παραπάνω έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη «γαλανόλευκη», αλλά η Εσπάρ στο φινάλε του πρώτου οκταλέπτου ισοφάρισε σε 2-2.

Η Ισπανία μπήκε καλύτερα στο δεύτερο οκτάλεπτο και έβαλε βάσεις νίκης. Με σερί 3-0 προηγήθηκε με 5-2, η Πλευρίτου μείωσε αλλά ένα νέο σερί από τη «φούρια ρόχα» έφερε το 7-4 του ημιχρόνου.

Νέο σερί 3-0 στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου με την Ισπανία να… εκτοξεύει τη διαφορά (10-4), το οποίο τελείωσε με σκορ 11-6.

Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν μια τυπική διαδικασία, με την ελληνική ομάδα να μην καταφέρνει να βγάλει τις άμυνες που ήθελε και να βλέπει την Ισπανία να τρέχει νέο σερί για το 14-7, ενώ το τελικό αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε ήταν το 16-8.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 5-2, 4-2, 5-2

