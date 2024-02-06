Λογαριασμός
«Η πρώτη των Βαλκανίων»: Αλβανική ομάδα προσέλαβε γυναίκα προπονητή

Η Τουρκάλα Ιλκνούρ Ακτάς ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της αλβανικής Σκουμπίνι.  

«Η πρώτη των Βαλκανίων»: Αλβανική ομάδα προσέλαβε γυναίκα προπονητή

Μία ιστορική απόφαση πήραν οι ιθύνοντες της αλβανικής Σκουμπίνι, στον πάγκο της οποίας θα καθίσει μια γυναίκα, η Ιλκνούρ Ακτάς.

Η Τουρκάλα θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού προπονητή μέχρι να προσληφθεί νέος μόνιμος, ούσα μέλος του συλλόγου και του τεχνικού επιτελείου από την αρχή της σεζόν.

Η Ακτάς έχει εργαστεί στο παρελθόν στα τμήματα υποδομής της Φενέρμπαχτσε αλλά και στις ομάδες γυναικών των Ρίζεσπορ και Χατάισπορ.

Η Σκουμπίνι είναι σύλλογος Γ’ κατηγορίας και τη δεδομένη χρονική στιγμή καταλαμβάνει την 4η θέση του 2ου γκρουπ, με την Ακτάς να ντεμπουτάρει στο επερχόμενο (11/02) εντός έδρας ματς με την Ορίκου.

«Η απόφαση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα για τις γυναίκες προπονήτριες και την ανάληψη μεγαλύτερου ρόλου στο ποδόσφαιρο», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Σκουμπίνι.

Όπως ήταν φυσικό, η 47χρονη Τουρκάλα αποθεώθηκε από τα Μέσα της χώρας της, που κάνουν λόγο για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ομάδα ανδρών στη Βαλκανική χερσόνησο.

