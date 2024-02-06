«Η πρώτη των Βαλκανίων»: Αλβανική ομάδα προσέλαβε γυναίκα προπονητή

Μία ιστορική απόφαση πήραν οι ιθύνοντες της αλβανικής Σκουμπίνι, στον πάγκο της οποίας θα καθίσει μια γυναίκα, η Ιλκνούρ Ακτάς.

Η Τουρκάλα θα εκτελέσει χρέη υπηρεσιακού προπονητή μέχρι να προσληφθεί νέος μόνιμος, ούσα μέλος του συλλόγου και του τεχνικού επιτελείου από την αρχή της σεζόν.

Η Ακτάς έχει εργαστεί στο παρελθόν στα τμήματα υποδομής της Φενέρμπαχτσε αλλά και στις ομάδες γυναικών των Ρίζεσπορ και Χατάισπορ.

Η Σκουμπίνι είναι σύλλογος Γ’ κατηγορίας και τη δεδομένη χρονική στιγμή καταλαμβάνει την 4η θέση του 2ου γκρουπ, με την Ακτάς να ντεμπουτάρει στο επερχόμενο (11/02) εντός έδρας ματς με την Ορίκου.

«Η απόφαση αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα για τις γυναίκες προπονήτριες και την ανάληψη μεγαλύτερου ρόλου στο ποδόσφαιρο», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της Σκουμπίνι.

Όπως ήταν φυσικό, η 47χρονη Τουρκάλα αποθεώθηκε από τα Μέσα της χώρας της, που κάνουν λόγο για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει ομάδα ανδρών στη Βαλκανική χερσόνησο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.