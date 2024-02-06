Στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας της League B έχει συγκαταλεγεί η Εθνική Ομάδα στην κλήρωση των ομίλων του UEFA Nations League 2024-25, η οποία θα διενεργηθεί στο Παρίσι την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024 στις 19:00.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής

Οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας στο Nations League 2024-25 είναι, κατ’ ουσίαν, προκαθορισμένοι, με βάση τον διαχωρισμό που έχει γίνει από την UEFA ανά λίγκα σύμφωνα με τη βαθμολογία τής προηγούμενης διοργάνωσης.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας της League Β και δεν θα μπορεί κληρωθεί με Εθνικές Ομάδες που βρίσκονται στο ίδιο γκρουπ, δηλαδή την Γεωργία, την Τουρκία και το Καζακστάν. Επομένως, οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής είναι οι ομάδες που απαρτίζουν τα γκρουπ 1, 2 και 3 στην League Β.

Αναλυτικά οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής Ομάδας:

Pot 1

Αυστρία

Τσεχία

Αγγλία

Ουαλία

Pot 2

Φινλανδία

Ουκρανία

Ισλανδία

Νορβηγία

Pot 3

Σλοβενία

Ιρλανδία

Αλβανία

Μαυροβούνιο

Pot 4

Γεωργία

Ελλάδα

Τουρκία

Καζακστάν

Οι 54 Εθνικές Ομάδες, οι οποίες συμμετέχουν στη φάση ομίλων της διοργάνωσης, έχουν χωριστεί σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τα αποτελέσματά τους στο UEFA Nations League 2022-23. Στη συνέχεια, οι ομάδες χωρίστηκαν σε γκρουπ και πάλι με βάση την κατάταξή τους στο UEFA Nations League για το 2022-23.

Από την κλήρωση των 3 κατηγοριών (League A, B και C) θα προκύψουν σε καθεμία τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Κάθε ομάδα θα παίξει έξι αγώνες στον όμιλό της, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με τις άλλες 3 ομάδες του ομίλου.

Από την κλήρωση της League D θα προκύψουν δύο όμιλοι των τριών ομάδων έκαστος. Κάθε ομάδα θα παίξει τέσσερις αγώνες στον όμιλό της, έναν εντός και έναν εκτός έδρας με τις άλλες δύο χώρες του ομίλου.

Οι Εθνικές Ομάδες ανά κατηγορία:

League A: Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ελβετία, Γερμανία, Πολωνία, Γαλλία, Ισραήλ, Σερβία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Σκωτία.

League B: Αυστρία, Τσεχία, Αγγλία, Ουαλία, Φινλανδία, Ουκρανία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Ελλάδα, Τουρκία, Καζακστάν.

League C: Ρουμανία, Σουηδία, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Αζερμπαϊτζάν, Κόσοβο, Βουλγαρία, Νησιά Φερόε, Βόρεια Μακεδονία, Σλοβακία, Βόρεια Ιρλανδία, Κύπρος, Λευκορωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία ή Γιβραλτάρ.

League D: Λιθουανία ή Γιβραλτάρ, Μολδαβία, Μάλτα Ανδόρρα, Σαν Μαρίνο, Λιχτενστάιν.

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Λιθουανία-Γιβραλτάρ για τα play-off του Nations League 2022/23. Ο νικητής του αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάρτιο θα συμμετάσχει στην League C και ο ηττημένος θα είναι ο επικεφαλής της League D.

**Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA δεν μπορούν να κληρωθούν στον ίδιο όμιλο, η Αρμενία με το Αζερμπαϊτζάν.

***Λόγω απόστασης, το Καζακστάν μπορεί να κληρωθεί στον ίδιο όμιλο μόνο με μια από τις ακόλoυθες ομάδες: Αγγλία, Ισλανδία, Ιρλανδία και Ουαλία.

Αλλαγές και χρήσιμες πληροφορίες για το UEFA Nations League 2024-25

To UEFA Nations League 2024-2025 επεκτείνεται με έναν επιπλέον γύρο νοκ άουτ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2025. Οι νικητές και οι δευτεραθλητές του ομίλου της League A θα συμμετάσχουν σε προημιτελικούς εντός και εκτός έδρας, με τους νικητές αυτών να προκρίνονται στο Final Four της διοργάνωσης.

Οι ομάδες, οι οποίες θα καταλάβουν την 4η θέση στην League A και Β υποβιβάζονται αυτόματα στη Β και C αντίστοιχα. Οι δύο χειρότερες τέταρτες ομάδες της League C υποβιβάζονται στη League D.

Οι τέσσερις νικητές των ομίλων στην League Β και την League C καθώς και οι δύο νικητές των ομίλων στην League D, προβιβάζονται αυτόματα στις κατηγορίες Α, Β και C αντίστοιχα.

Οι τρίτες ομάδες της League A και οι δευτεραθλήτριες της League B, καθώς και οι τρίτες ομάδες της League B και οι δευτεραθλήτριες της League C, θα παίξουν διπλούς αγώνες (εντός και εκτός έδρας) για τον προβιβασμό και τον υποβιβασμό τους.

Επίσης θα υπάρξουν αγώνες play off μεταξύ των δύο καλύτερων τέταρτων ομάδων της League C και των δύο δευτεραθλητών της League D.

Οι ημερομηνίες του UEFA Nations League

Φάση Ομίλων

1η αγωνιστική: 5-7 Σεπτεμβρίου 2024

2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2024

3η αγωνιστική: 10-12 Οκτωβρίου 2024

4η αγωνιστική: 13-15 Οκτωβρίου 2024

5η αγωνιστική: 14-16 Νοεμβρίου 2024

6η αγωνιστική: 17-19 Νοεμβρίου 2024

Κλήρωση Play Off: Νοέμβριος 2024

Play-Off: 20-25 Μαρτίου 2025

Προημιτελικοί League A: 20-25 Μαρτίου 2025

Τελικό τουρνουά: 4-8 Ιουνίου 2025

