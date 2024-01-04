Ο Μπέλιγχαμ στην πρώτη θέση των πιο ακριβών ποδοσφαιριστών του κόσμου

Νούμερο ένα στη Ρεάλ Μαδρίτης, 17 γκολ σε πρωτάθλημα και Champions League, βραβείο Golden Boy. Όλα αυτά σε ηλικία 20 ετών και σε μόλις ένα επτάμηνο στη «Βασίλισσα». Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ δεν σταματάει πουθενά, κυριαρχεί σε κάθε σημείο του γηπέδου και προδιαγράφει το δικό του εντυπωσιακό μέλλον. Αυτό που θα του φέρει πολύ σύντομα τη Χρυσή Μπάλα και τις συλλογικές επιτυχίες σε Ισπανία και Ευρώπη.

Τα 103 εκατομμύρια που έδωσε η Ρεάλ Μαδρίτης στη Ντόρτμουντ για να τον αποκτήσει μοιάζουν «ψίχουλα» μπροστά στην προσφορά του, αλλά και το potential του. Διότι με τα χρόνια θα γίνεται όλο και καλύτερος και μετά…ποιος τον πιάνει!

Το ποδοσφαιρικό «μέγεθος» του Μπέλιγχαμ σε αυτό το μικρό διάστημα στο top επίπεδο τον «ανέβασε» σε ακόμη μία κορυφή, πέρα από τα στατιστικά ρεκόρ. Τα 268 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία τον κοστολογεί Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, έδωσαν στον Μπέλιγχαμ την πρωτιά στη συγκεκριμένη λίστα.

17 εκατομμύρια… πίσω του και τη δεύτερη θέση είναι ο «εξωγήινος» Έρλινγκ Χάαλαντ, ενώ με 250 και 248 εκατομμύρια αντίστοιχα κοστολογούνται οι συμπαίκτες του Τζουντ στους «μερέγχες» Βινίσιους και Ροντρίγκο. Την πρώτη πεντάδα κλείνει ο Μπουκάγιο Σάκα με χρηματιστηριακή αξία στα 223 εκατομμύρια ευρώ!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.