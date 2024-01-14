Έσπασε το μπλόκο της Κηφισιάς και απέδρασε απ’ την Καισιαριανή ο Ολυμπιακός.



Οι Πειραιώτες επικράτησαν 3-2 εκτός έδρας για τη 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί να τους λυτρώνει και επέστρεψαν στις νίκες.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν με μαξιλαράκι το 2-0 στο 40’, χάρη στον «κεραυνό» του Μασούρα (11’) και το πέναλτι του Ναβάρο, ο οποίος πέτυχε με πέναλτι το παρθενικό του τέρμα με τα ερυθρόλευκα. Ωστόσο, μόνο άνετα δεν έφτασαν στον στόχο τους, καθώς ο Ρέτσος αποβλήθηκε στο 45’ (δύο κίτρινες σε δέκα λεπτά) και στο 45’+2’ οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Μιλίτσεβιτς σε 1-2.



Στο 52’ ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού, έπειτα από κεφαλιά του Ροντινέι, στην οποία άλλαξε πορεία η μπάλα στον Μασούρα, έχοντας βρει στο κολλητό χέρι του. Η Κηφισιά ισοφάρισε στο 64’ με τον Οζέγκοβιτς να σκοράρει με πέναλτι έπειτα από χέρι του Μπιανκόν.



Πέντε λεπτά, ο Ελ Αραμπί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από σέντρα του Καρβάλιο, με το VAR να ακυρώνει το γκολ για οφσάιντ του Μαροκινού. Ο 37χρονος φορ ήταν εν τέλει εκείνος, ο οποίος λύτρωσε στο 85’ τον Ολυμπιακό, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά από σέντρα του Ζέλσον Μαρτίνς.



Με δέκα ολοκλήρωσαν το ματς οι γηπεδούχοι, λόγω αποβολής του Σάντος στο 90’+3’.



Στο μυαλό του κόουτς:

Με 4-3-3 παρατάχθηκε η Κηφισιά. Ο Κρίστινσον ήταν στο τέρμα, Βαφέας και Γκόμπελιτς τα στόπερ με τους Μασούρα και Μιλίτσεβιτς να είναι τα δύο ακραία μπακ. Πέιος, Ιπαλίμπο και Ίλιεφ στα χαφ, Μπιφούμα και Σάντος κινήθηκαν στα «φτερά», ενώ ο Οζέγκοβιτς στην κορυφή της επίθεσης.



Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Καρβαλιάλ. Κάτω από τα δοκάρια ο Τζολάκης, στο κέντρο της άμυνας Ρέτσος και Μπιανκόν, ενώ Ροντινέι και Κίνι ήταν τα ακραία μπακ. Στο κέντρο Καμαρά και Καρβάλιο, ενώ Μασούρας και Ποντένσε ήταν στα «φτερά», με τον Φορτούνη να βρίσκεται πίσω από τον Ναβάρο.



Το ματς



Ο Ολυμπιακός, έχοντας μεγάλη ανάγκη τη νίκη, μπήκε αποφασισμένος στην αναμέτρηση και πίεσε την Κηφισιά. Δεν άργησε να βρει τόσο ευκαιρίες, αλλά και το γκολ. Μόλις στο πρώτο λεπτό, ο Φορτούνης γέμισε από φάουλ, ο Μπιανκόν κινήθηκε γρήγορα χωρίς την μπάλα και με κεφαλιά απείλησε τον Κρίστινσον, ο οποίος ήταν σε ετοιμότητα. Λίγο μετά, οι Πειραιώτες βγήκαν στην κόντρα με πολύ καλές προϋποθέσεις με τον Μασούρα να έχει αρκετό χώρο απ’ τα δεξιά, ενώ στο 5’ ο Μασούρας έκανε μπαλιά στην πλάτη της άμυνας και ο Ισλανδός μάζεψε προ του Κρίστινσον.



Οι Πειραιώτες εν τέλει άνοιξαν το σκορ στο 11’ με εκτός περιοχής σουτ. Και τι σουτ! Ο Μασούρας με «κεραυνό» -με το αριστερό μάλιστα- έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κρίστινσον που δεν πρόλαβε καν να βρει την μπάλα.



Η πρώτη τελική της Κηφισιάς ήρθε στο 15’, αλλά η προσπάθεια του Σάντος δεν ανησύχησε τον Τζολάκη. Η πρώτη της απειλή, πάντως, ήρθε στο 27’, με τον Πέιο να βγάζει μπροστά τους γηπεδούχους, τον Σάντος να βρίσκεται σε θέση βολής και τον Μπιανκόν να διώχνει τον κίνδυνο με σωτήρια προβολή.



Στο 31’ ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0, με τον Φορτούνη να σεντράρει ωραία, αλλά η κεφαλιά του Ναβάρο από εξαιρετική θέση ήταν αδύναμη και ο Κρίστινσον μπλόκαρε.



Έξι λεπτά, ο Σάντος έκανε χέρι εντός της περιοχής σε κεφαλιά του Καρβάλιο και ο Ναβάρο στο 39’ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από την άσπρη βούλα, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά γωνία του Κρίστινσον που έμεινε στο κέντρο.



Όλα έδειχναν -αν και δεν το συνηθίζει φέτος- ότι ο Ολυμπιακός όδευε προς μία σχετικά άνετη νίκη. Στο 45’ άλλαξαν, ωστόσο, τα δεδομένα. Ο Ρέτσος έπειτα από νέα εναέρια μονομαχία δέχθηκε δεύτερη κίτρινη και οι Πειραιώτες έμειναν με δέκα παίκτες.



Λίγο μετά, η Κηφισιά μπήκε ξανά στο κόλπο, μειώνοντας σε 1-2. Έπειτα από γέμισμα του Σάντος, ο Καμαρά πέφτει πάνω στον Τζολάκη, τον βγάζει εκτός φάσης και στη συνέχεια ο Μιλίτσεβιτς με σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.



Στο 52’ ο Ολυμπιακός πανηγύρισε, αλλά δεν έκανε το 3-1. Στο φάουλ του Φορτούνη, ο Ροντινέι πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κόντρα στο κολλητό χέρι του Μασούρα, με το VAR να ακυρώνει το τέρμα.



Στο 64’ η Κηφισιά έκανε το 2-2 με πέναλτι του Οζέγκοβιτς, ο οποίος εκτέλεσε στο κέντρο, με τον Τζολάκη να πέφτει στην αριστερή του γωνία. Νωρίτερα η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Μπιανκόν. Ο Ολυμπιακός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 69’, με τον Ελ Αραμπί να κάνει σκαστή κεφαλιά, μετά από σέντρα του Καρβάλιο, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ.



Η λύτρωση ήρθε στο 85’ με τον Μαρτίνς να κάνει ωραία σέντρα από τα δεξιά και ο Ελ Αραμπί με κεφαλιά έγραψε το 3-2.

