Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ματίας Αλμέιδα για το εντός έδρας ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό, με τον Αργεντινό τεχνικό να παρατάσσει την «Ένωση» με την ενδεκάδα που ξεκίνησε και κόντρα στον Ολυμπιακό την περασμένη Κυριακή (7/1).



Συγκεκριμένα, σε σύστημα 4-4-1-1, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Στάνκοβιτς. Στα δύο άκρα της άμυνας οι Ρότα και Σιντιμπέ, με τους Βίντα και Κάλενς να συνθέτουν το δίδυμο στα στόπερ. Κεντρικά χαφ οι Σιμάνσκι και Πινέδα, δεξιά στη μεσοεπιθετική γραμμή ο Άμραμπατ, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς, ενώ ο Τσούμπερ θα κινείται δίπλα στον Γκαρσία.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς – Ρότα, Βίντα, Κάλενς, Σιντιμπέ – Άμραμπατ, Σιμάβνσκι, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς – Γκαρσία, Τσούμπερ.





Στον πάγκο για τους γηπεδούχους:

Αθανασιάδης, Πήλιος, Μήτογλου, Γιόνσον, Μάνταλος, Αραούχο, Πόνσε, Ελίασον, Πισάρο.

