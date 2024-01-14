Αήττητος χωρίς να... πατήσει το «γκάζι» ο Παναθηναϊκός AKTOR.



Οι «πράσινοι» νίκησαν πολύ εύκολα στο Λαύριο με σκορ 92-76 και ανέβηκαν στο 14-0 στη Stoiximan Basket League, μία αγωνιστική πριν υποδεχθούν τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα (22/01), σε ένα ματς που μπορεί να αποβεί καθοριστικό για το πλεονέκτημα έδρας στο τέλος της σεζόν.

Μετά από ένα μέτριο ξεκίνημα στο πρώτο 5λεπτο, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρήκε ρυθμό και εκμεταλλεύτηκε την ευστοχία της από μακριά (12/21) έτσι ώστε να πάρει διψήφια διαφορά, χωρίς να απειληθεί σε κανένα σημείο του αγώνα. Παράλληλα, ο Τούρκος τεχνικός έδωσε ανάσες, αφού ο Κώστας Σλούκας έμεινε εκτός αποστολής, ο Ματίας Λεσόρ δεν έπαιξε, ο Μάριους Γκριγκόνις αγωνίστηκε για μόλις 9 λεπτά και ο Τζέριαν Γκραντ για 13.



Κορυφαίος των νικητών με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Δημήτρης Μωραΐτης με 12 πόντους και 6 ασίστ. Ισάριθμους πόντους και 8 τελικές πάσες σημείωσε ο Κέντρικ Ναν, ενώ 12 πόντους είχε ο Γκριγκόνις και 10 μαζί με 9 ριμπάουντ είχε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Επέστρεψε μετά από 92 μέρες και έπαιξε 16 λεπτά ο Ιωάννης Παπαπέτρου, που πρόλαβε να πετύχει 7 πόντους, αν και υπέπεσε σε 5 λάθη.



Από πλευράς των φιλοξενούμενων, που υπέστησαν τρίτη σερί ήττα και έμειναν στο 4-10, καλή εμφάνιση με 18 πόντους έκανε ο Σαβιέ Καστανιέδα, ενώ 14 πέτυχε ο Σκάιλερ Φλάτεν και από 12 οι Βασίλης Μουράτος, Μάρκους Θόρντον.



Το ματς



Το Λαύριο μπήκε πρώτο στον… φωτεινό πίνακα, με δύο βολές του Θόρντον, ενώ ο Φλάτεν με τρίποντο έγραψε το 5-0. Ο Ναν άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους» με μακρινό σουτ για το 5-3, όμως ο Μουράτος του απάντησε για το 8-3. Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε και ο Καλαϊτζάκης έβαλε μία βολή, μειώνοντας σε 8-6, όμως ο Φλάτεν αντέδρασε με τρίποντο για το 11-6. Ο Μουρ έκανε 4/4 τα τρίποντα των γηπεδούχων και υπέγραψε το 14-8, όμως η απάντηση του Γκριγκόνις ήταν άμεση για το 14-11. Η ωραία κυκλοφορία της μπάλας οδήγησε σε νέο μακρινό σουτ, από τον Γκραντ, που ισοφάρισε σε 14-14, ενώ ο Γκριγκόνις που μπήκε «καυτός» ακολούθησε για το 14-17. Ο Γκραντ ξαναπήρε τη… σκυτάλη, με ωραία εκτέλεση στο ποστ για το 14-19. Ο Παπαπέτρου επέστρεψε μετά από 92 μέρες και σκόραρε για το 14-21 από τη γωνία, ενώ ο Αντετοκούνμπο έβαλε συνεχόμενους πόντους για το 14-25. Ο Καστανιέδα με λέι απ στη λήξη διαμόρφωσε το 16-25 του πρώτου δεκαλέπτου.



Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Μωραΐτης σκόραρε από μέση απόσταση για το 16-27, ενώ ο Μήτογλου έκανε το ίδιο για το 16-29. Ο Καστανιέδα έδωσε μια λύση στους γηπεδούχους, με δύσκολο σουτ πάνω σε άμυνα για το 18-29, ενώ ο Μουράτος εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Παπαπέτρου για το 20-29. Ο Καλαϊτζάκης σκόραρε με λέι απ και επανέφερε το διψήφιο προβάδισμα του Παναθηναϊκού AKTOR (20-31), όμως ο Τσάμης έγραψε το 22-31 νικώντας τον Σαμοντούροβ. Τα λάθη των φιλοξενούμενων συνεχίστηκαν, με τον Καστανιέδα να μειώνει ακόμη περισσότερο (24-31) και τον Μουράτο να γράφει το 26-31. Η «ελληνική» πεντάδα του «τριφυλλιού» που δεν βγήκε αντικαταστάθηκε από τη βασική και αμέσως ο Ναν με τον Γκριγκόνις έδωσαν λύση για το 26-36. Ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε και ο Γκριγκόνις έβαλε γκολ φάουλ για το 26-41. Ο Χουάντσο έβαλε τρίποντο και ο Ζάρας απάντησε για το 29-44, ενώ ο Γκραντ έγραψε το 29-46 από την κορυφή. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 31-46.



Στο δεύτερο μέρος, ο Θόρντον μείωσε αμέσως σε 33-46 για το Λαύριο με σουτ μέσης απόστασης, ενώ έβαλε αμέσως και τρίποντο για το 36-46. Ο Παπαπέτρου έδωσε σημαντική λύση με απίθανο σουτ στη λήξη της επίθεσης, ενώ ο Ναν έβαλε δικό του τρίποντο για το 38-52. Ο Αμερικανός έβαλε άλλους 4 συνεχόμενους πόντους, γράφοντας το 40-56, ενώ ο Καστανιέδα μείωσε σε 43-56 με τρίποντο. Ο εξαιρετικός Θόρντον συνέχισε να είναι ασταμάτητος και μείωσε σε 45-56, όμως ο Μωραΐτης απάντησε με τρίποντο για το 45-59. Ο Χουάντσο έβαλε κι αυτός σουτ από τα 6,75μ. για το 45-62, ενώ ο Αντετοκούνμπο έβαλε ανάποδο κάρφωμα και φάουλ για το 45-65. Ο Παπαπέτρου άρχισε να βρίσκει ρυθμό και σκόραρε με πλάτη για το 45-67. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν με Γκρόμοβς και Φλάτεν, μειώνοντας σε 50-67, ενώ ο Καστανιέδα και Μήτογλου διαμόρφωσαν το 52-69. Ο Χουάντσο έβαλε το τρίτο του τρίποντο και η περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 54-72.



Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου, ο Καστανιέδα μείωσε με τρίποντο σε 57-72, ενώ ο Μωραΐτης έβαλε βολές για το 57-74. Ο Φλάτεν με νέο μακρινό σουτ μείωσε σε 60-74 για τους μαχητικούς γηπεδούχους, όμως ο Μήτογλου έδωσε λύση με λέι απ για το 60-76. Ο Μουράτος έβαλε νέο τρίποντο και έριξε τη διαφορά στους 13 (63-76). Μουρ και Θόρντον έβαλαν από μία βολή για το 65-76, όμως ο Μήτογλου έδωσε λύση με χουκ για το 65-78. Ο Αντετοκούνμπο έβαλε τρεις βολές και επανέφερε το +16 των φιλοξενούμενων (65-81), ενώ ο Μωραΐτης σκόραρε λέι απ για το 65-83, με τα υπόλοιπα λεπτά να είναι πλέον διαδικαστικά. Ο Ζάρας πέτυχε 5 σερί πόντους και μείωσε σε 70-83, ενώ ο Αντετοκούνμπο κάρφωσε και ο Καλαϊτζάκης σκόραρε στο τρανζίσιον για το 72-89. To ματς έληξε 76-92 με τρίποντο του Μωραΐτη.



Τα δεκάλεπτα: 16-25, 31-46, 54-72, 76-92

