Τον προβληματισμό του για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδος λίγο καιρό πριν τα μπαράζ με στόχο την πρόκριση στο Euro εξέφρασε ο Γκουστάβο Πογέτ. Με δηλώσεις του στη «Sun», ο Ουρουγουανός τεχνικός επεσήμανε ότι δεν είναι φυσιολογικό να μην έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης με τη γαλανόλευκη. «Οι άνθρωποι παίζουν με την κατάσταση, "Αν προκριθείς, θα πάει στο Euro γιατί δεν έχουν σημασία τα χρήματα γιατί δεν θα τα χάσει". Ή το αντίστροφο, "Αν δεν έχει , θα ανανεώσει φθηνότερα ή οτιδήποτε άλλο". Δεν μου αρέσει αυτό. Θέλω να με σκέφτονται ως προπονητή για αυτό που είμαι τώρα και θα γίνω είμαι ακριβώς ο ίδιος και στις 31 Μαρτίου», ανέφερε ο 56χρονος τεχνικός, αλλά και: «Δεν είναι φυσιολογικό να μην μού έχει γίνει πρόταση ανανέωσης. Δεν είναι».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Υπήρξαν πάρα πολλές φήμες σχετικά με το ενδεχόμενο ανανέωσης, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόταση. Οπότε παραμένω στην κατάσταση. Θα δούμε. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα μπορεί να προκριθεί στο Euro 2024 και να πάει στη Γερμανία χωρίς προπονητή. Το πρόβλημα είναι ότι ξέρω λόγω του παρελθόντος μου στην ΑΕΚ πώς λειτουργεί το πράγμα. Ζήτησα να μην φτάσω στις 31 Μαρτίου χωρίς νέο συμβόλαιο.

Ίσως θέλουν να περιμένουν, εντάξει. Είμαι στην ευχάριστη θέση να περιμένω για να υπογράψω συμβόλαιο και να μεταφέρω τις ευθύνες μου μέχρι την τελευταία στιγμή. Αλλά ξέρετε οι άνθρωποι παίζουν με την κατάσταση, "Αν προκριθείς, θα πάει στο Euro γιατί δεν έχουν σημασία τα χρήματα γιατί δεν θα τα χάσει". Ή το αντίστροφο, "Αν δεν έχει , θα ανανεώσει φθηνότερα ή οτιδήποτε άλλο". Δεν μου αρέσει αυτό. Θέλω να με σκέφτονται ως προπονητή για αυτό που είμαι τώρα και θα γίνω είμαι ακριβώς ο ίδιος και στις 31 Μαρτίου.

Το θέμα είναι προφανώς εκτός δικού μου ελέγχου. Απλώς περιμένω. Θα ήθελα πολύ να ανανεώσω πριν από την προθεσμία για να κλείσω αυτήν την κατάσταση αφού ακόμη και για τους παίκτες είναι λίγο περίεργο να μη γνωρίζουν τι πρόκειται να συμβεί.

Ειδικά γιατί ξέρω ότι αν δεν ανανεώσω μετά τις 31, γνωρίζοντας πώς λειτουργεί στην Ελλάδα, θα με κατηγορήσουν. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα, αλλά θα κατηγορηθώ, θα είναι δική μου ευθύνη. Κανονικά, όταν θέλεις έναν παίκτη, δεν περιμένεις μέχρι τους τελευταίους έξι μήνες ή τρεις μήνες ή δύο μήνες για να ανανεώσεις το συμβόλαιό του. Άρα θέλουν προπονητή; Εμένα, λυπάμαι, αλλά το timing δείχνει ότι η Ομοσπονδία δεν βιάζεται ιδιαίτερα.

Θα πάω μέχρι το τέλος, θα είμαι ο εαυτός μου. Τελείωσα δύο συμβόλαια στη Σαραγόσα. Έπαιξα μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της τελευταίας στιγμής και τα έδωσα όλα. Δεν πρόκειται να αλλάξω τώρα, οπότε είμαι ο ίδιος. Αλλά είναι λίγο άβολη αυτή η κατάσταση. Δεν είναι φυσιολογικό να μην μού έχει γίνει πρόταση ανανέωσης. Δεν είναι».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.