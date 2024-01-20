Super League: Επιτέλους νίκη για τον ΟΦΗ, 1-0 τον Παναιτωλικό

Επιτέλους νίκη και χαμόγελα για τον ΟΦΗ! Οι Κρητικοί επικράτησαν με 1-0 του Παναιτωλικού στο «Γεντί Κουλέ» για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League, σε μια αναμέτρηση που εκμεταλλεύτηκαν το πέναλτι που κέρδισε ο Θοράρινσον από τον Μπρούνο Ντουάρτε, με τον Φελίπε να το εκτελεί εύστοχα για το μοναδικό τέρμα του αγώνα.

Λίγες φάσεις εκατέρωθεν, με την τακτική να έχει την... τιμητική της από τους Μελ και Πετράκη, ενώ στο δεύτερο μέρος που οι Αγρινιώτες πήραν κάποια μέτρα και ανέβασαν τις γραμμές τους, σε σύγκριση με το πρώτο ημίχρονο, έδειξαν αδυναμία στη δημιουργία απειλητικών φάσεων στην εστία του Σωτηρίου, που αντικατέστησε τον Μπάουμαν που ένιωσε ενοχλήσεις.

Έτσι, ο ΟΦΗ πήρε την πρώτη του νίκη μετά τις 2 Οκτωβρίου και εκείνο το 2-0 επί της ΑΕΚ, ενώ πανηγύρισε το πρώτο «τρίποντο» με τον Ισπανό τεχνικό μετά από έξι παιχνίδια σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο (τρεις ήττες, ισάριθμες ισοπαλίες).

Με αυτόν τον τρόπο οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στους 20 πόντους, παραμένοντας στη 10η θέση, ενώ και ο Παναιτωλικός παρέμεινε στην 11η θέση με 14 βαθμούς. Οι δυο ομάδες θα τεθούν, ξανά, αντιμέτωπες την προσεχή Τρίτη (23/01, 18:00) στο Ηράκλειο για το πρώτο ματς των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στο μυαλό των προπονητών:

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΟΦΗ ο Πέπε Μελ. Κάτω από τα δοκάρια ο Μπάουμαν, με τον Μπρεσάν να κάνει το ντεμπούτο του στο κέντρο της άμυνας έχοντας δίπλα του τον Βούρο, ενώ στο αριστερό άκρο ήταν ο Θοράρινσον και στο δεξί ο Λάρσον. Ο Μεγιάδο με τον Γκλάζερ ήταν το δίδυμο της μεσαίας γραμμής, με τον Αμπάντα στο αριστερό «φτερό» και στο δεξί τον Μπάκου. Ο Τοράλ ως επιτελικός μέσος κινούνταν πίσω από τον Φελίπε, που ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Γιάννης Πετράκης επέλεξε σύστημα 3-5-2 για τον Παναιτωλικό με τον Καπίνο στην εστία και τριάδα στην άμυνα τους Λιάβα, Μπρούνο Ντουάρτε και Μαλή. Δεξιός μπακ-χαφ ο Μαυρίας και αριστερός ο Τορεχόν, ενώ στον άξονα φανέλα βασικού πήραν οι Πέρες, Χατζηθεοδωρίδης και Χουάνπι. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Καρέλης με τον Σενγκέλια.

Το ματς:

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, ο ΟΦΗ κυκλοφορούσε την μπάλα και είχε την κατοχή, ενώ ο Παναιτωλικός έκλεισε τις γραμμές του, προσπαθώντας να βρει τις καλές στιγμές στην αντεπίθεση. Έτσι, ήρθε και η πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού στο 4’ όταν ο Καρέλης γύρισε στον Σενγκέλια στα δεξιά, ο οποίος εκτέλεσε με τη μια, αλλά ο Μπάουμαν μπλόκαρε. Οι φιλοξενούμενοι στο 9’ είχαν και τη δεύτερη τελική προσπάθεια, με τον Καρέλη να δοκιμάζει τα πόδια του από μακριά, αλλά η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ.

Ο ΟΦΗ είχε την μπάλα, αλλά έβγαζε αδυναμία στη δημιουργία απειλητικών καταστάσεων, στο 13’ ο Θοράρινσον έκανε ένα σουτ, που ήταν τελείως άστοχο και ακίνδυνο, ενώ στο 25’ η ομάδα του Πέπε Μελ κέρδισε πέναλτι με τον Θοράρινσον! Συγκεκριμένα, ο ακραίος μπακ των γηπεδούχων πάτησε περιοχή, ο Μπρούνο Ντουάρτε έκανε άτσαλο μαρκάρισμα, βλέποντας την κίτρινη κάρτα από τον Γκορτσίλα. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φελίπε, που έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καπίνο, σκοράροντας το 1-0, για το τέταρτό του τέρμα στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο 34’ ο Γκλάζερ προσπάθησε να απειλήσει με μια κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του ΟΦΗ, αλλά ήταν άστοχη και δεν απείλησε την εστία του Καπίνο, ενώ στη συνέχεια δεν υπήρχε κάποια φάση, με τον Παναιτωλικό να παίρνει κάποια μέτρα, αλλά οι μεγάλες μεταβιβάσεις που επιχειρούσε δεν οδηγούσαν σε κάτι ουσιαστικό.

Στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων οι γηπεδούχοι είχαν την τελευταία στιγμή του πρώτου μέρους, καθώς ο Τοράλ έβγαλε τη σέντρα, ο Φελίπε ίσα-ίσα που τσίμπησε με το κεφάλι, με την μπάλα να περνάει άουτ.

Πριν την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο ΟΦΗ είχε αναγκαστική αλλαγή, καθώς ο Μπάουμαν ένιωσε ενοχλήσεις και τη θέση του πήρε ο Σωτηρίου. Στα πρώτα λεπτά ο Παναιτωλικός ανέβασε τις γραμμές του και κρατούσε περισσότερη ώρα, σε σύγκριση με το πρώτο 45λεπτο, την μπάλα στα πόδια του και στο 49’ ο Μπρούνο Ντουάρτε βρέθηκε σε επικίνδυνη θέση στην περιοχή, αλλά δεν έβαλε καλά του πόδι, μη μπορώντας να απειλήσει την εστία του Σωτηρίου.

Στο 56’ οι Αγρινιώτες είχαν μια καλή στιγμή, αφού μετά από συνεχόμενες κεφαλιές, η μπάλα στρώθηκε στον Λιάβα που με φόρα έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του ΟΦΗ. Οι συνεχόμενες αλλαγές από τους Μελ και Πετράκη επηρέασαν το ρυθμό του αγώνα, ενώ στο 60’ ο Μοσκέρα είδε εξαιρετικά με κάθετη πάσα τον Φελίπε, αλλά ο Μαλής σωτήρια απομάκρυνε σε κόρνερ.

Στο 74’ από καλή θέση ο Παναιτωλικός κέρδισε ένα φάουλ, αλλά η εκτέλεση του Χουάνπι ήταν κακή, ενώ ο ίδιος παίκτης στο 81΄προσποιήθηκε υπέροχα στον Μεγιάδο και έκανε το σουτ, όμως, η μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σωτηρίου.

Το φινάλε είχε δυνατές μονομαχίες, με τον ΟΦΗ να προσπαθεί να κρατήσει το υπέρ του αποτέλεσμα και τον Παναιτωλικό το γκολ της ισοφάρισης. Ωστόσο, η ομάδα του Πέπε Μελ δεν δέχτηκε απειλή ούτε στα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων και το τελευταίο σφύριγμα της λήξης την βρήκε να πανηγυρίζει τη νίκη με 1-0, η οποία ήταν η πρώτη από τις αρχές Οκτωβρίου.

MVP: Εξαιρετική εμφάνιση από τον Πραξιτέλη Βούρο, που «εξαφάνισε» τους Καρέλη και Σενγκέλια, όντας αποτελεσματικός στα περισσότερα μαρκαρίσματα του, μετρώντας τέσσερα κλεψίματα, 6/11 κερδισμένες μονομαχίες και 2/2 εναέριες μονομαχίες.

Η σφυρίχτρα: Ο Γκορτσίλας έδειξε σωστά την άσπρη βούλα για το μαρκάρισμα του Μπρούνο Ντουάρτε στον Θοράρινσον και συνολικά είχε μια καλή διαιτησία, αποφεύγοντας λάθη που να επηρέασαν την έκβαση της αναμέτρησης.

ΟΦΗ (Πέπε Μελ): Μπάουμαν (46’ Σωτηρίου), Θοράρινσον, Μπρεσάν, Βούρος, Λάρσον, Μεγιάδο, Γκλάζερ, Τοράλ (65’ Νέιρα), Μπάκου (58’ Μοσκέρα), Αμπάντα (58’ Αποστολάκης), Φελίπε (83’ Ντίκο).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Καπίνο, Λιάβας, Μπ. Ντουάρτε (75’ Μπακάκης), Μαλής, Μαυρίας, Πέρες (85’ Τσιγγάρας), Χατζηθεοδωρίδης (46’ Φρ. Ντουάρτε), Τορεχόν, Χουάνπι, Σενγκέλια (65’ Μπουζούκης), Καρέλης (65’ Ζοάο Πέδρο).

Διαιτητής: Γκορτσίλας

Βοηθοί: Κολλιάκος, Τοροσιάδης

4ος: Βάτσιος

VAR: Τσακαλίδης, Πάτρας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.