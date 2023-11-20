Πογέτ: «Δεν θέλω να φύγω από την Ελλάδα - Μιλάω για να γίνουν πράγματα»

Να παραμείνει στο… τιμόνι της Εθνικής μας ομάδα επιθυμεί ο Γκουστάβο Πογέτ όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο AFP. Ο Ουρουγουανός τεχνικός ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να φύγει και εξήγησε το «γιατί» αποφάσισε να μιλήσει στον ελληνικό Τύπο για το πρόβλημα με τον βοηθό του.

«Δεν θέλω σίγουρα να φύγω από εδώ. Αν μιλάω, είναι για να γίνουν τα πράγματα. Χρειαζόμαστε συνέχεια και συνέπεια. Αυτό που ζητάω από τους παίκτες μου, ζητάω και από τους παράγοντες. Θέλω περισσότερα, πιο γρήγορα. Έτσι κερδίζουμε όλοι μαζί», ανέφερε ο Πογέτ κάνοντας αναδρομή στην θητεία του στην Εθνική μας με τους στόχους που είχε θέσει αυτός και η ομοσπονδία.

«Όταν έφτασα, είχαμε τρεις στόχους: να αρχίσουμε να κερδίζουμε ξανά, να φέρουμε κόσμο πίσω στο γήπεδο και να προκριθούμε στο Euro 2024», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Ενάμιση χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η Ελλάδα τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της στο Nations League, οι φίλαθλοι επέστρεψαν και η εθνική παραμένει στην προσπάθειά της για την πρόκριση στο Euro-2024».

Ο Πογέτ έπλεξε το εγκώμιο του Ντεσάν και της Γαλλίας.

«Είναι η καλύτερη στον κόσμο με την Αργεντινή», ο πρώην μέσος της Τσέλσι θα βρει στον απέναντι πάγκο τον Ντιντιέ Ντεσάν, με τον οποίο μοιραζόταν τα αποδυτήρια της ομάδας του Λονδίνου τη σεζόν 1999-2000.. Προσπαθώ να παρακολουθώ πάντα και να μαθαίνω. Ο Ντιντιέ Ντεσάν είναι ένα παράδειγμα της ικανότητάς που έχει κάποιος να παίρνει τις σωστές αποφάσεις κάθε στιγμή. Είχε ήδη αυτή την ποιότητα και αυτή την ευφυΐα ως παίκτης, την ανέπτυξε ως προπονητής. Καταφέρνει να επανεφεύρει τον εαυτό του, να ενσωματώνει νέους παίκτες σταδιακά, με μεγάλη επιτυχία», προσθέτει.

Στη συνέχεια ο Γκουστάβο Πογέτ αναφέρθηκε στους Ορελιέν Τσουαμενί και Ζιλ Κουντέ, δύο παίκτες που προπόνησε σε πολύ νεαρή ηλικία στη Μπορντό το 2018:

«Η εξέλιξή τους είναι θεαματική. Χαίρομαι που τους βλέπω σήμερα στη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έδειξαν ήδη μεγάλη επιθυμία να μάθουν, είναι τεράστιοι επαγγελματίες», ανέφερε και συνέχισε μιλώντας στην παρουσία του στη Γαλλία, στη Γκρενόμπλ…

«Ήμουν πολύ νέος, πέρασα επτά μήνες μόνος, χωρίς οικογένεια ή φίλους. Αλλά στη Γκρενόμπλ δεν ήμουν πολύ καλός στον αγωνιστικό χώρο. Ήρθα από την Ουρουγουάη όπου όλα ήταν καλά για μένα, και το μπουμ, ήταν δύσκολο. Αλλά έθεσε τα θεμέλια για το υπόλοιπο της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Και επειδή δεν πήγε πολύ καλά, πάντα ήθελα να επιστρέψω στη Γαλλία, είχα ένα χρέος», εξηγεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.