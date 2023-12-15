Προσπάθησε, αλλά δεν τα κατάφερε στο Άμστερνταμ η ΑΕΚ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν 3-1 από τον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του 2ου ομίλου του Europa League. Έτσι, είδαν τον «Αίαντα» να τους προσπερνά (με 5 έναντι 4 βαθμών) και να παίρνει εκείνος την 3η θέση που εξασφαλίζει τη συνέχεια στα νοκ-άουτ του Europa Conference League.

Η ΑΕΚ των πολλών απουσιών, μπήκε σε ακόμα ένα παιχνίδι με τη γνωστή επιθετική της φιλοσοφία και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο μέρος. Ωστόσο, εάν και απάντησε άμεσα με τον Γκαρσία (που έπεστρεψε και πάλι με γκολ) στο «κρύο» τέρμα που δέχθηκε μόλις στο 5', πλήρωσε τα λάθη της. Μεταξύ αυτών, δύο πολύ κακές στιγμές του Αθανασιάδη (στο πρώτο και το τρίτο γκολ), ο οποίος όμως εν συνεχεία είχε σημαντικές επεμβάσεις προκειμένου να μην ξεφύγει το σκορ. Δύο τέρματα από τον Άκπομ.

Αναγκαστική αλλαγή για Σιμάνσκι στο φινάλε. Τρομερή παρουσία από τους 3 χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ.

Πλέον, η «Ένωση» στρέφεται στις εντός των συνόρων υποχρεώσεις της, προκειμένου να υπερασπιστεί τα δύο τρόπαια που κατέκτησε την περασμένη σεζόν.

Σπουδαίες στιγμές πριν τη σέντρα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να τιμούν τη μνήμη του Κώστα Νεστορίδη, φωτογραφία του οποίου υπήρχε στα μάτριξ του γηπέδου.



Στο... μυαλό των κόουτς:

Ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε την ΑΕΚ με... φουλ επιθετικό πνεύμα, όπως άλλωστε είχε προαναγγείλει και αναμενόταν. Σύστημα κλασικά 4-4-1-1, με τους Άμραμπατ-Ελίασον στα δύο άκρα και τον Μάνταλο δίπλα στον Σιμάνσκι. Συγκεκριμένα, ο Αθανασιάδης ήταν στην εστία, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Χατζισαφί στο αριστερό. Το δίδυμο στα στόπερ συνέθεταν οι Βίντα και Μουκουντί, ενώ το αντίστοιχο στα κεντρικά χαφ οι Σιμάνσκι και Μάνταλος. Τη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής πήρε ο Ελίασον, την αριστερή ο Άμραμπατ, με τον Τσούμπερ να κινείται πίσω από τον Γκαρσία.

Από την πλευρά του ο Τζον Φαν' τ Σχιπ επέλεξε το 4-3-3 για τον Άγιαξ και τον Άκπομ βασικό. Κάτω από τα δοκάρια ήταν ο Ραμάι, με τους Ρενσχ, Σούταλο, Χάτο και Σόσα να αποτελούν την αμυντική τετράδα, από δεξιά προς τα αριστερά. Τριάδα στα χαφ οι Ταχίροβιτς, Χλίνσον και Τέιλορ, με τους Άκπομ και Φορμπς να πλαισιώνουν τον Μπρόμπεϊ στην επίθεση.

Άγιαξ-ΑΕΚ: 3-1

Το ματς:

Το παιχνίδι ξεκίνησε με φρενήρη ρυθμό, με την ΑΕΚ να έχει την πρώτη καλή στιγμή. Μόλις στο 3', ο Μάνταλος έκλεψε έξω από την περιοχή του Άγιαξ, η μπάλα έφτασε στον Τσούμπερ, το σουτ του οποίου όμως κόντραρε.

Άμεση απάντηση για τον Άγιαξ στο 4', με τον Αθανασιάδη να έχει μια εξαιρετική αλλά και μια πολύ κακή αντίδραση σε back-to-back φάσεις. Αρχικά, ο πορτιέρε του «δικεφάλου» πραγματοποίησε εξαιρετική επέμβαση σε σουτ του Φορμπς. Ωστόσο, στην εκτέλεση του κόρνερ έκανε άστοχη έξοδο, με τον Άκπομ να παίρνει την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στην κενή εστία, για το 1-0 στο 5'.

Παρόλα αυτά, η ΑΕΚ αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας στο 11', μέσω των «αγαπημένων» της στατικών φάσεων. Ο Ελίασον σέντραρε γλυκά από αριστέρα, ο Λιβάι έπιασε γυριστή κεφαλιά προς τα πίσω, βρίσκοντας δίχτυα για το 1-1. Ένα γκολ που προκάλεσε... χαμό στην εξέδρα των 3 χιλιάδων φίλων του «δικεφάλου».

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα προσπάθησε να χτίσει πάνω στο μομέντουμ της, χάνοντας τεράστια ευκαιρία με τον Τσούμπερ στο 18', με τον Ελβετό άσο να παίρνει την πάσα μετά την εξαιρετική ατομική προσπάθεια του Ρότα, να πιάνει το μονοκόμματο σουτ, βλέποντας όμως τον Ραμάι να πραγματοποιεί εκπληκτική επέμβαση.

Αντί, λοιπόν, να κάνει το 1-2, η ΑΕΚ είδε να γίνεται το 2-1 στο 20': Κενό ανάμεσα στα στόπερ της ΑΕΚ, ο Τέιλορ πήρε την μπάλα και με διαγώνιο τελείωμα νίκησε τον Αθανασιάδη.

Οι «κιτρινόμαυροι» εμφάνιζαν αμυντικά ζητήματα, κυρίως στον άξονα, με τους γηπεδούχους να κάνουν συχνά επελάσεις.

Σιγά-σιγά άρχισε να πέφτει ο ρυθμός, με την ΑΕΚ να πιέζει στο όριο του επιθετικού της τρίτου. Δύο καλές στιγμές για κάθε ομάδα εντός πέντε λεπτών, με την «Ένωση» να απειλεί με τους Λιβάι (34') και Άμραμπατ (39'), ενώ ο Άγιαξ με τον Μπρόμπεϊ (34') και τον Άκπομ (37').

Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 2-1. Το δεύτερο ξεκίνησε με μία αλλαγή για τους γηπεδούχους, πιθανότατα αναγκαστική, με τον Μάρτα να μπαίνει αντί του Μπρόμπεϊ και τον Άκπομ να περνά στην κορυφή.

Η ΑΕΚ μπήκε εκ νέου καλά επιθετικά, απειλώντας με τους Τσούμπερ (48') και Ελίασον (51').

Παρόλα αυτά, τα αμυντικά ζητήματα και τα λάθη εμφανίστηκαν και πάλι για τον «δικέφαλο». Και η ΑΕΚ τα πλήρωσε και στο 56'. Ο Άμραμπατ έχασε την μπάλα σε καίριο σημείο, ο Μάρτα έβγαλε τον Άκπομ σε θέση τετ-α-τετ με τον Αθανασιάδη, με τον πρώην φορ του ΠΑΟΚ να περνά την μπάλα κάτω από τα πόδια του Έλληνα πορτιέρε με χλιαρό πλασέ, σε μια πολύ κακή αντίδραση από τον τερματοφύλακα του «δικεφάλου».

Η ΑΕΚ πλέον καλούταν να βρει δύο γκολ. Ο Ματίας Αλμέιδα στο 61' πέρασε τον Πισάρο αντί του Άμραμπατ, με τον Μεξικανό χαφ να βρίσκεται στη φάση μέσω της οποίας απείλησε ο Λιβάι στο 63'.

Στο 67' οι Ολλανδοί έφτασαν μια ανάσα από το 4-1. Ακόμα ένα λάθος, αυτή τη φορά από τον Βίντα, με τους γηπεδούχους να βγαίνουν στην κόντρα. Ο Αθανασιάδης έβαλε «στοπ» στο τελείωμα του ολομόναχου Άκπομ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο πρώην φορ του ΠΑΟΚ έκανε σέντρα που κατέληξε στο δοκάρι.

Στην τελική ευθεία η ΑΕΚ προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα την ξαναέβαζε στο παιχνίδι. Αντίθετα, σε αυτήν της την προσπάθεια άφηνε μεγάλα κενά πίσω, με τον Αθανασιάδη να στερεί με σπουδαίες επεμβάσεις το χατ-τρικ στον Άκπομ στις τεράστιες ευκαιρίες του 85' και του 90'+2', με το 3-1 να είναι και το τελικό σκορ.

H σφυρίχτρα: Δεν υπήρξε η δύσκολη φάση ή το λάθος που να έκρινε κάτι στην αναμέτρηση. Πολλά τα σκληρά μαρκαρίσματα από πλευράς Άγιαξ, τα περισσότερα τιμωρήθηκαν σωστά με κίτρινη.

MVP: Η διάκριση θα πάει στον Άκπομ που σκόραρε δις και ο οποίος θα μπορούσε να είχε σημειώσει χατ-τρικ. Του το στέρησε ο Αθανασιάδης.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης – Ρότα, Βίντα, Μουκουντί (83' Γαλανόπουλος), Χατζισαφί – Άμραμπατ (61' Πισάρο), Σιμάνσκι (90'+1' Σιμάνσκι), Μάνταλος, Ελίασον – Γκαρσία (83' Γιόνσον), Τσούμπερ.

Άγιαξ (Τζον Φαν' τ Σχιπ): Ραμάι – Ρενσχ (74' Γκουάιερ), Σούταλο, Χάτο, Σόσα – Ταχίροβιτς, Χλίνσον (85' Μικαουτάτζε),

Τέιλορ – Άκπομ, Μπρόμπεϊ (46' Μάρτα), Φορμπς (62' Γκααεΐ).

Διαιτητής: Γκρεγκ Πόουσον (Αγγλία)

Α' Βοηθός: Σίμον Μπένετ (Αγγλία)

Β' Βοηθός: Λι Μπετς (Αγγλία)

4ος διαιτητής: Ντάρεν Ίνγκλαντ (Αγγλία)

VAR: Φενταγί Σαν (Ελβετία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.