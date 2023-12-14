Ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία - Έγινε η ελληνική ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς σε όμιλο

Παρότι βρέθηκε να χάνει από νωρίς, ο ΠΑΟΚ έκλεισε την εξαιρετική του πορεία στη φάση των ομίλων του Conference League νικώντας 3-1 την Ελσίνκι και έκανε τρομερό ρεκόρ στην τελευταία σεζόν προτού αλλάξει το φορμάτ στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA.

Βλέπετε, οι Θεσσαλονικείς συγκέντρωσαν 16 βαθμούς καταγράφοντας πέντε νίκες και μία ισοπαλία και έκαναν ρεκόρ βαθμών για ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, ξεπερνώντας κατά πολύ τους δώδεκα του Παναθηναϊκού στο Champions League τη σεζόν 2001/02.

Από τη στιγμή λοιπόν που οι όμιλοι θα αποτελέσουν μακρινή ανάμνηση από τη σεζόν 2024/25, η τρομερή αυτή επίδοση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου θα ισχύσει... αιωνίως – εκτός φυσικά εάν αποφασίσουν στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία να επαναφέρουν κάποια στιγμή τα γκρουπ...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.