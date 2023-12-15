Λογαριασμός
Ψυχωμένο «διπλό» του Παναθηναϊκού ΑKTOR στη Λιόν με ασύλληπτο Σλούκα

Με τον Κώστα Σλούκα να κάνει το καλύτερό του ματς με τα πράσινα (18π., 12α.), ο Παναθηναϊκός AKTOR επέστρεψε στα ροζ φύλλα, παίρνοντας ψυχωμένο «διπλό» επί της Βιλερμπάν με σκορ 89-81  

Παναθηναικός

Τρεις σερί ήττες ήταν πολλές για τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR!

Οι «πράσινοι» έδειξαν πειστικό πρόσωπο στην «LDLC Arena» και πήραν σημαντικό «διπλό» επί της Βιλερμπάν με σκορ 89-81, φτάνοντας στο 7-7 χάρη στην τρομερή εμφάνιση του Κώστα Σλούκα, που έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τα πράσινα!

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» μέτρησε 12 ασίστ, ρεκόρ καριέρας, όμως συνόδεψε την επίδοσή του αυτή μαζί με 18 πόντους και 5 ριμπάουντ, φτάνοντας τους 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Με αυτόν «μαέστρο», οι «πράσινοι» έμειναν ψύχραιμοι στην αντεπίθεση της Βιλερμπάν, που επέστρεψε απο το -16 (25-41) και διεκδίκησε τη νίκη, όμως δεν κατάφερε να την πάρει χάρη σε μεγάλα σουτ από τον Σλούκα, αλλά και τους Μήτογλου, Γκριγκόνις.
Ο Λιθουανός ήταν και ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 19 πόντους και 5/9 τρίποντα, ενώ ο Μήτογλου έκανε επίσης double double με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ. 14 πόντους είχε ο Λεσόρ και 13 ο Ναν, ενώ βοήθησε πολύ στην τέταρτη περίοδο με τα ριμπάουντ και το rim protection o Κώστας Αντετοκούνμπο (2 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 τάπες σε 8 λεπτά). Επέστρεψε μετά από καιρό ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που είχε 3 πόντους και 3 κλεψίματα όμως χρειάζεται ακόμη ρυθμό.
Από τους ηττημένους, που έμειναν στο 2-12 και δεν κατάφεραν ούτε αυτή τη φορά να πάρουν νίκη στο νέο γήπεδό τους, 17 πόντους είχε ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, ενώ 13 είχε ο Γιουσουφά Φαλ και 10 μαζί με 11 ριμπάουντ ο Ζοφρί Λοβέρν.

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε 2-4 με καλάθια από Γκριγκόνις και Μήτογλου, όμως ο Λι έβαλε 4 σερί πόντους για το 6-4. Ο Μήτογλου πήρε επιθετικό ριμπάουντ και ισοφάρισε από κοντά σε 6-6, όμως ο Λοβέρν του απάντησε για το 8-6. Ο Γκριγκόνις έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους με τρίποντο, ενώ ο Σλούκας έβαλε δικό του για το 10-12. Ο Καμπαρό ισοφάρισε εκ νέου σε 12-12 μετά από επιθετικό ριμπάουντ του Φαλ. Ο Μήτογλου έκλεψε και κάρφωσε για το 12-15, όμως τα επιθετικά ριμπάουντ ήταν πρόβλημα για τους «πράσινους», με τον Φαλ να κυριαρχεί για το 14-15. Ο Ναν με τον Φαλ αντάλλαξαν πόντους με το σκορ να γίνεται 16-17, ενώ ο Σκοτ και ο Σλούκας έβαλαν τρίποντα για το 19-20. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με σκορ 21-24.

Με κάρφωμα του Λεσόρ, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε το μεγαλύτερο προβάδισμα του αγώνα μέχρι τότε (21-26), ενώ ο Ναν με τρίποντο από το… σπίτι του εκτόξευσε τη διαφορά στο +9 (21-30). Ο Γκριγκόνις εκμεταλλεύτηκε την καλή κυκλοφορία μπάλας και έβαλε δικό του μακρινό σουτ για τη διψήφια διαφορά (23-33). Ο… χορός τριπόντων συνεχίστηκε με τον Χουάντσο, που υπέγραψε από τη γωνία το 25-36, ενώ ο Ναν μπήκε κι αυτός στο «πάρτι» για το 25-39. Ο Λεσόρ κάρφωσε κάνοντας 16 τους πόντους της διαφοράς (25-41), ενώ ο Καμπαρό έκοψε την «πράσινη» φόρα με πέντε σερί πόντους για το 30-41. Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν πάλι τα λάθη και έδωσαν το δικαίωμα στους Γάλλους να μειώσουν σε 34-42 με τον Καμπαρό, όμως ο Βιλντόσα έβαλε σημαντικό τρίποντο για το 36-45, σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με τρίποντο (ακόμη ένα) του Ναν, ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε ξανά στο +10 στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου (38-48), ενώ ο Μήτογλου έβαλε μακρινό σουτ για το +12 (38-50), πριν απαντήσει ο Λοβέρν (40-50). Λεσόρ και Φαλ αντάλλαξαν καλάθια από κοντά διαμορφώνοντας το σκορ σε 42-52, ενώ ο Σλούκας έβαλε δύο βολές για το +12 (42-54). Ο Πάρις Λι έβαλε τρίποντο και έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (45-54), όμως ο Λεσόρ με δύο βολές την επανέφερε (45-56). Όπως στο πρώτο δεκάλεπτο, καμία ομάδα δεν μπορούσε να σταματήσει την άλλη, με τον Εγκμπούνου να καρφώνει για το 47-56 και τον Καμπαρό να γράφει το 49-56. Ο Μήτογλου έβαλε σημαντικό τρίποντο για το 51-59, κόβοντας τη μεγάλη φόρα των Γάλλων, ενώ ο Σλούκας έκανε το ίδιο για το 53-62 και ο Λεσόρ με τάπα και βολές υπέγραψε το νέο διψήφιο προβάδισμα (53-64). Η Βιλερμπάν αντέδρασε ξανά και μείωσε με τρίποντο του Σκοτ σε 58-64. Η τρίτη περίοδος έληξε 60-64.

Ο Λεσόρ με τρεις συνεχόμενους πόντους έγραψε στις αρχές του τετάρτου δεκαλέπτου το 60-67, όμως ο Εγκμπούνου μείωσε σε 65-67 με δύο συνεχόμενα γκολ φάουλ. Με βολές από Ντε Κολό και Τζάκσον, η Βιλερμπάν έφερε το ματς στην ισορροπία (69-69). Ο Αντετοκούνμπο έβαλε μεγάλο γκολ φάουλ αλλά έχασε τη βολή για το 69-71, ενώ Λάιτι και Χουάντσο αντάλλαξαν τρίποντα για το 72-76. O Γκριγκόνις εκμεταλλεύτηκε την 11η ασίστ του Σλούκα για να βάλει μεγάλο τρίποντο, υπογράφοντας το 74-79, ενώ Σλούκας και Μήτογλου έβαλαν κι αυτοί μακρινά σουτ για το 76-84! Οι «πράσινοι» έχασαν ευκαιρίες να τελειώσουν το ματς με άστοχες βολές του Κώστα, όμως δεν το πλήρωσαν, καθώς ο Γκριγκόνις με ασίστ του Σλούκα έβαλε το τρίποντο-μαχαιριά για το 79-87.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 36-45, 60-64, 81-89

