«Καθάρισε» την Μπάτσκα και συνεχίζει στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάπιαν (5-2) τους Σέρβους στο παγωμένο «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντεμπούτο του Καρβαλιάλ στον πάγκο τους, τερμάτισαν στην 3η θέση του 1ου ομίλου του Europa League και εξασφάλισαν εισιτήριο για το Europa Conference League.

Ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ στο 21' με κεφαλιά, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Ποντένσε, ο οποίος με δύο ωραία γκολ (40', 42') έδωσε αέρα δύο τερμάτων στους Πειραιώτες. Με το αυτογκόλ του Ίλιτς από κεφαλιά του Ρέτσου στο 46' έγινε το 4-0, ενώ οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με Τζάκοβατς (48') και Σίρκοβιτς (61'). Ο Ελ Αραμπί, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή, διαμόρφωσε το τελικό σκορ με γκολ στο 68'.

Με δέκα παίκτες αγωνίστηκαν για περίπου μισή ώρα οι φιλοξενούμενοι λόγω αποβολής του Κούβελιτς στο 60’.

Ντεμπούτο για τους Πειραιώτες έκανε ο Ρίτσαρντς, ο οποίος πάτησε τον αγωνιστικό χώρο στο 86ο λεπτό.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Καρβαλιάλ. Στο τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης, οι Ρέτσος και Ντόη τα δύο στόπερ, με τον Ροντινέι να κινείται δεξιά και τον Ορτέγκα αριστερά. Ο Έσε με τον Καμαρά ήταν στα χαφ, με τον Ποντένσε και τον Φορτούνη να βρίσκονται στα άκρα, με τον Μασούρα να πλαισιώνει τον Ελ Κααμπί στην κορυφή της επίθεσης.

Με 3-5-2 και η Μπάτσκα. Στο τέρμα ο Ίλιτς, ενώ η τριάδα στην άμυνα ήταν Κρστιτς, Στόγιτς και Τσάλουσιτς. Στις δύο πλευρές ήταν Σβέτκοβιτς και Πέτροβιτς, με τους Κούβελιτς, Ράντιν και Τζάκοβατς να είναι στο κέντρο. Τσίρκοβιτς και Μιλοβάνοβιτς ήταν στην επίθεση.

Το ματς

Από την αρχή φάνηκε ότι θα ήταν ένα παιχνίδι υπομονής στο Φάληρο. Ο Ολυμπιακός είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ενώ η Μπάτσκα παρότι ήθελε μόνο τη νίκη έπαιξε αρκετά πίσω και σφιχτά, έχοντας πολυπρόσωπη άμυνα και επιδιώκοντας να χτυπήσει μέσω κόντρα επιθέσεων.

Η πρώτη καλή στιγμή των Πειραιωτών ήρθε, πάντως, μέσω αντεπίθεσης, με τον Ποντένσε να παίρνει την μπάλα από τα αριστερά, αλλά η σέντρα που έκανε δεν έφερε κάτι καλό, καθώς δεν βρήκε συμπαίκτη. Ημιτελής ήταν και η επόμενη προσπάθεια των Πειραιωτών, με τον Φορτούνη να κάνει το γύρισμα από τα δεξιά, με τον Μασούρα να μην εκτελεί μετά το κακό διώξιμο των φιλοξενούμενων, κάνοντας φάουλ ενώ ήταν σχεδόν στο ύψος του πέναλτι.

Στην επόμενη φάση όμως οι Πειραιώτες πήραν αυτό που ήθελαν. Ο Ροντινέι σέντραρε από τα δεξιά, ο Ελ Κααμπί νίκησε στον αέρα τον Στόγιτς και εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι δεν βγήκε ο Ίλιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά.



Από εκεί και μετά είδαμε ένα διαφορετικό ματς, με τον Ολυμπιακό να λύνεται, την Μπάτσκα να παίζει πιο ανοιχτά και τους «ερυθρόλευκους» να βγάζουν το όποιο βάρος είχαν στις πλάτες τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρώτη καλή στιγμή της Μπάτσκα σημειώθηκε στο 29’, με τον Τζάκοβατς να βρίσκει τον χώρο και τον χρόνο να εκτελέσει, με το εκτός περιοχής σουτ να στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία του Πασχαλάκη.

Στο 32’ ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είχε βρει 2ο γκολ, με τον Φορτούνη έπειτα από κλέψιμο να μοιράζει κάθετα για τον Ποντένσε, αλλά ο Πορτογάλος έκανε κακό κοντρόλ, κλείστηκε και έχασε την μπάλα, ενώ ήταν σε εξαιρετική θέση.

Στο 35’ οι Πειραιώτες έστειλαν την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα, αλλά δεν έκαναν το 2-0, καθώς ο Ελ Κααμπί, ο οποίος νίκησε εκ νέου τον Ίλιτς, ήταν εκτεθειμένος την ώρα που εκτέλεσε ο Φορτούνης το φάουλ.

Ο Ολυμπιακός έκανε εν τέλει στο 40’ το 2-0, με τον Ποντένσε να γίνεται κάτοχος της μπάλας μετά το γύρισμα του Φορτούνη από τα δεξιά, να κάνει αλλεπάλληλες προσποιήσεις και ωραίο σουτ με το αριστερό να στέλνει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Ίλιτς.

Δύο λεπτά μετά, ο Πορτογάλος πάτησε περιοχή από τα αριστερά και με συρτό σουτ έστειλε και πάλι την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 45’ ο Φορτούνης πήρε την μπάλα λίγο μπροστά από το κέντρο, βρήκε πολύ χώρο και από τα όρια της περιοχής εκτέλεσε με το αριστερό, στέλνοντας την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του αντίπαλου τερματοφύλακα. Η δεύτερη καλή στιγμή της Μπάτσκα ήρθε στις καθυστερήσεις, όταν έπειτα από πάσα σε φάουλ, ο Κούβελιτς σούταρε δυνατά, η μπάλα κόντραρε στο τείχος και έφυγε λίγο έξω.

Με το «καλημέρα» στο β’ μέρος, ο Ολυμπιακός κέρδισε κόρνερ από το οποίο έγινε το 4-0. Ο Φορτούνης εκτέλεσε ωραία από τα δεξιά, ο Ρέτσος κυριάρχησε στον αέρα και πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, αλλά στη συνέχεια βρήκε στον Ίλιτς, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα.

Στην επόμενη φάση ο Ορτέγκα χαλάρωσε υπερβολικά και έχασε την μπάλα, ο Τζάκοβατς πήρε την μπάλα, άδειασε τον Ντόη και εκτέλεσε τον Πασχαλάκη.

Στο 52’ ο Μασούρας βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά καθυστέρησε και πήρε μόνο το κόρνερ. Ο Ολυμπιακός είχε την ευκαιρία να κάνει το 5-1 στο 56’, με τον Ελ Κααμπί να πατάει περιοχή, αλλά παρότι είχε χρόνο δεν μπόρεσε να βρει συμπαίκτη.

Στο 60’ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα λόγω δεύτερης κίτρινης στον Κούβελιτς, αλλά αντί αυτό να λειτουργήσει υπέρ του Ολυμπιακού, βοήθησε την Μπάτσκα σε πρώτο χρόνο, καθώς οι Σέρβοι είχαν μόλις βάλει φρέσκα πόδια στο ματς με τριπλή αλλαγή. Ο Σίρκοβιτς πήρε την μπάλα κοντά από το κέντρο, νίκησε με σπριντ τον Έσε και με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Πασχαλάκη.

Στο 67’ ο Ολυμπιακός έδιωξε τα όποια σύννεφα, με τον Ελ Αραμπί, έπειτα από ωραία συνεργασία, Ροντινέι, Έσε και Φορτούνη να πλασάρει με άνεση για το 5-2. Ο Ολυμπιακός βρήκε τέσσερα λεπτά νέα καλή ευκαιρία, με τον Ποντέσε να βρίσκει τον Μπιέλ, που μπούκαρε από τα δεξιά, σούταρε με το δεξί, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ίλιτς.

Η ομάδα του Καρβαλιάλ βρήκε τρεις ακόμα ευκαιρίες για έκτο γκολ μέχρι το φινάλε. Ο Ποντένσε μετά από ωραία μπαλιά του Ελ Αραμπί, ελίχθηκε ωραία, αλλά αστόχησε από καλή θέση στο 76’, ενώ ο Ροντινέι αστόχησε στο 82’ με εξωτερικό φάλτσο από θέση δεξιού εξτρέμ. Στο 85’ ο Ελ Αραμπί είχε την ευκαιρία για 2ο γκολ, αλλά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά.

MVP: Αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού βρέθηκαν σε καλό βράδυ, αλλά ο Ποντένσε ξεχώρισε. Λόγω των δύο γκολ και της συνολικής του εικόνας. Πολύ καλή εμφάνιση έπειτα από καιρό για τον Πορτογάλο άσο. Σε καλό βράδυ και ο Φορτούνης, ο οποίος είναι μέσα στις περισσότερες φάσεις των Πειραιωτών.

Σφυρίχτρα: Δεν αξίζει να σταθείς στη διαιτησία σε ένα τέτοιο ματς. Κάποιο σοβαρό λάθος δεν έγινε ούτως ή άλλως. Θα μπορούσε απλά ο Δανός να ήταν λίγο πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο, καθώς έπαιζαν πολύ σκληρά οι φιλοξενούμενοι.

Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα – Έσε (73’ Καρβάλιο), Καμαρά (87’ Ρίτσαρντς)- Ποντένσε, Φορτούνης (73’ Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας (64’ Μπιέλ) - Ελ Κααμπί (64’ Ελ Αραμπί)

Στον πάγκο έμειναν: Τζολάκης, Παπαδούδης, Ιμπόρα, Ελ Αραμπί, Αλεξανδρόπουλος, Κίνι, Καρβάλιο, Μπιέλ, Γιόβετιτς, Σολμπάκεν.

Μπάτσκα Τόμπολα (Ζάρκο Λάζετιτς): Ίλιτς - Κρστιτς, Στόγιτς, Τσάλουσιτς (87’Βλακούκιν) - Σβέτκοβιτς, Ράντιν (55’ Βούλιτς), Κούβελιτς, Τζάκοβατς, Πέτροβιτς (55’ Σος)- Σίρκοβιτς (72’ Στάνιτς), Μιλοβάνοβιτς (55’ Ρακόνιατς)

Στον πάγκο έμειναν: Σίμιτς, Γιόργκιτς, Μιρσέβσκι, Αντόνιτς, Πάντοβιτς, Βούλιτς

Διαιτητής: Μάρτεν Κρογκ (Δανία)

Βοηθοί: Βόλενμπεργκ Ράσμουσεν, Στέφεν Μπράμσεν (Δανία)

4ος: Πίτερ Κιάρσγκααρντ

VAR: Μαουρίτσιο Μαριάνι, Ντανιέλε Ντοβέρι (Ιταλία)

