ΕΠΟ προς Παθηναϊκό και Άρη: «Τελικός στο Πανθεσσαλικό, χωρίς κόσμο, ή αλλού με κόσμο»

Η ΕΠΟ ενημέρωσε τους δύο φιναλίστ του τελικού του Κυπέλλου για τις εξελίξεις και τους κάλεσε να αποφασίσουν τι θέλουν. Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο ή σε άλλο γήπεδο με κόσμο.

Το… μπαλάκι στις δύο φιναλίστ πέταξε η ΕΠΟ σχετικά με την διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου. Ο Αλέξης Σαββόπουλος μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την έδρα του μεγάλου αγώνα. Όπως ανέφερε, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία κάλεσε τον Παναθηναϊκό και τον Άρη να αποφασίσουν εάν θέλουν να διεξαχθεί το ματς στο Πανθεσσαλικό χωρίς κόσμο, ή να γίνει με την παρουσία οπαδών, αλλά σε άλλο γήπεδο.

Πώς φτάσαμε σε αυτή την εξέλιξη; Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αλέξης Σαββόπουλος ο Αχιλλέας Μπέος, ως δήμαρχος του Βόλου ενημέρωσε την ελληνική ομοσπονδία ότι το κόστος για την τοποθέτηση των καμερών υψηλής ευκρίνειας και των τουρνικέ ανέρχεται συνολικά στα 260.000 ευρώ. Ο Αχιλλέας Μπέος ζήτησε από την ΕΠΟ να καλύψει ένα μέρος του κόστους, τις 70.000 ευρώ για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Η απάντηση της Ελληνικής ομοσπονδίας όμως ήταν αρνητική με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του Πανθεσσαλικού Σταδίου για τον τελικό με την παρουσία των οπαδών.



Η επόμενή της κίνηση ήταν να απευθυνθεί στις δύο ομάδες και να τις ζητήσει να απαντήσουν για το ποια είναι η απόφασή τους στο ερώτημα… Διεξαγωγή στο Πανθεσσαλικό αλλά χωρίς κόσμο ή σε κάποιο άλλο γήπεδο -που θα τηρεί τα όσα ορίζει ο νέος κανονισμό- με την παρουσία κόσμου.

Όπως κατέληξε ο Αλέξης Σαββόπουλος, από τον Άρη μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει κάποια πρώτη αντίδραση στο ζήτημα που έθεσε η ΕΠΟ. Να επισημάνουμε ότι στην επιστολή της στις ομάδες η ΕΠΟ ζητά να γνωστοποιήσουν την απόφασή τους μέχρι την Δευτέρα.
