Ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ευρωλίγκα θα είναι ο Κίναν Έβανς.
Το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ με τη Ζάλγκιρις ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ενώ ο Νίκος Ζέρβας έχει μεταφέρει εδώ και καιρό στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα και φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.
Μία επιβεβαίωση προς αυτή την κατεύθυνση δίνει ο έγκυρος λιθουανικός ιστότοπος «15min.lt», ο οποίος πρόσφατα έβγαλε πρώτος την είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Μάριους Γκριγκόνις με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Έβανς απέρριψε τεράστια πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τη Ζάλγκιρις.
Μάλιστα, όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η γρήγορη αρνητική απάντηση του Αμερικανού στην εν λόγω πρόταση, ήταν ένδειξη για τους επικεφαλής της ομάδας του Κάουνας πως ήδη ο παίκτης έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Αυτή θα είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποτελεί τον πιθανότερο προορισμό του, παρά το ενδιαφέρον του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να τον φέρει στη Φενέρμπαχτσε.
Φέτος στην Ευρωλίγκα, ο Κίναν Έβανς μέτρησε 17,3 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο, με 53% στα δίποντα και 43% στα τρίποντα.
