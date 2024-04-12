Λογαριασμός
«Απέρριψε 1,5 εκατ. ετησίως από τη Ζάλγκιρις ο Έβανς - Πιθανότατα στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι»

Σύμφωνα με λιθουανικό δημοσίευμα, ο Κίναν Έβανς απέρριψε πρόταση της Ζάλγκιρις για 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, και πιθανότατα θα φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού από τη νέα σεζόν.

Κίναν Έβανς

Ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ευρωλίγκα θα είναι ο Κίναν Έβανς.

Το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ με τη Ζάλγκιρις ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ενώ ο Νίκος Ζέρβας έχει μεταφέρει εδώ και καιρό στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα και φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.



Μία επιβεβαίωση προς αυτή την κατεύθυνση δίνει ο έγκυρος λιθουανικός ιστότοπος «15min.lt», ο οποίος πρόσφατα έβγαλε πρώτος την είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου του Μάριους Γκριγκόνις με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως ο Έβανς απέρριψε τεράστια πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από τη Ζάλγκιρις.

Μάλιστα, όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η γρήγορη αρνητική απάντηση του Αμερικανού στην εν λόγω πρόταση, ήταν ένδειξη για τους επικεφαλής της ομάδας του Κάουνας πως ήδη ο παίκτης έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Αυτή θα είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος αποτελεί τον πιθανότερο προορισμό του, παρά το ενδιαφέρον του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να τον φέρει στη Φενέρμπαχτσε.

Φέτος στην Ευρωλίγκα, ο Κίναν Έβανς μέτρησε 17,3 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,9 ασίστ κατά μέσο όρο, με 53% στα δίποντα και 43% στα τρίποντα.
Πηγή: sport-fm.gr

