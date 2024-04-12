Ένας από τους πιο περιζήτητους παίκτες το ερχόμενο καλοκαίρι στην Ευρωλίγκα θα είναι ο Κίναν Έβανς.



Το συμβόλαιο του Αμερικανού γκαρντ με τη Ζάλγκιρις ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ενώ ο Νίκος Ζέρβας έχει μεταφέρει εδώ και καιρό στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 πως ο παίκτης αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα και φαίνεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

Μία επιβεβαίωση προς αυτή την κατεύθυνση δίνει ο έγκυρος λιθουανικός ιστότοπος «15min.lt», ο οποίος πρόσφατα έβγαλε πρώτος την είδηση της ανανέωσης του συμβολαίου τουμε τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR. Το εν λόγω δημοσίευμα αναφέρει πως οαπέρριψε τεράστιαετησίως από τη Ζάλγκιρις.Μάλιστα, όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, η γρήγορητου Αμερικανού στην εν λόγω πρόταση, ήταν ένδειξη για τους επικεφαλής της ομάδας τουπως ήδη ο παίκτης έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα. Αυτή θα είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο, ο οποίος αποτελεί τον πιθανότερο προορισμό του, παρά το ενδιαφέρον του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να τον φέρει στηΦέτος στην Ευρωλίγκα, ομέτρησεκατά μέσο όρο, με 53% στα δίποντα και 43% στα τρίποντα.

