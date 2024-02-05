Την έβδομη θέση κατέλαβαν η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογεώργου στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου της Ντόχα.

Το ελληνικό δίδυμο συγκέντρωσε 245.9084 βαθμούς στον τελικό του αγωνίσματος, μένοντας περίπου έξι βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με την προκριματικό, και υποχώρησε δύο θέσεις.

Το αποτέλεσμα αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, καθώς οι πρωταθλήτριές μας έμειναν πίσω από χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ολλανδία και το Ισραήλ που διεκδικούν το «εισιτήριο» κυρίως ή αποκλειστικά μέσω του ντουέτου, ενώ κάποιες άλλες χώρες, όπως η Ισπανία και ο Καναδάς, μπορούν να εξασφαλίσουν θέση μέσω του ομαδικού (όπου η Ελλάδα δεν έχει πλέον καμία ελπίδα).

Οι διαφορές, βέβαια, είναι μικρές και η κατάταξη μπορεί να αλλάξει μετά το ελεύθερο πρόγραμμα, καθώς για την Ολυμπιακή πρόκριση υπολογίζεται το άθροισμα της βαθμολογίας των δύο αγωνισμάτων.

Το χρυσό μετάλλιο, για δεύτερη φορά στην καριέρα τους (μετά το 2022), κατέκτησαν οι Κινέζες Λιουγί Γουάνγκ και Τσιανγί Γουάνγκ με 266.0484 βαθμούς. Η μεγάλη έκπληξη ήρθε από τις Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ, οι οποίες χάρισαν στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο της παγκόσμο μετάλλιο σε αγώνισμα του ντουέτου, ενώ την τρίτη θέση, όπως και πέρυσι στη Φουκουόκα, πήραν οι Ισπανίδες Ιρις Τίο και Αλίσα Οζόγκινα.

Η πρώτη οκτάδα του τελικού στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου:

1. Λ. Γουάνγκ/Τσ. Γουάνγκ (Κίνα) 266.0484 βαθμοί

2. Σόρτμαν/Θορπ (Μ. Βρετανία) 259.5601

3. Οζόγκινα/Τίο (Ισπανία) 258.0333

4. Μπ. Ντε Μπράουβερ/Ν. Ντε Μπράουβερ (Ολλανδία) 251.8633

5. Μπομπρίτσκι/Νάσι (Ισραήλ) 251.2432

6. Λαμοτέ/Σιμονό (Καναδάς) 247.1533

7. Μαλκογεώργου/Πλατανιώτη (ΕΛΛΑΔΑ) 245.9084

8. Γκονσάλβες/Βιέιρα (Πορτογαλία) 236.8117

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.