Συνάντηση δύο πολυ γνωστών προσωπικοτήτων του μπάσκετ έγινε στις ΗΠΑ!



Συγκεκριμένα, ο Ρικ Πιτίνο, πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, πλέον γνωστός ατζέντης στην Ευρώπη, συναντήθηκαν σε ελληνικό εστιατόριο στη Νέα Υόρκη και αντάλλαξαν απόψεις γύρω από το μπάσκετ.



«Χθες το βράδυ μαζί με τον Hall Of Famer, Ρικ Πιτίνο, συζητώντας για τις προοπτικές μας πάνω στο μπάσκετ. Ήταν μια μοναδική ευκαιρία να συνομιλήσω με τον πρώτο προπονητή που έχει κοουτσάρει στο NCAA, στο NBA και στην Euroleague. Το μπάσκετ είναι εδώ για να επεκταθεί», έγραψε ποστάρωντας μια κοινή τους φωτογραφία ο Ραζνάτοβιτς.

