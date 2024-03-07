Λάρισα ή Βόλος για τον τελικό του φετινού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson!



Όπως αποκάλυψε στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Τάσος Νικολογιάννης, η ΕΠΟ έχει αποφασίσει και θα ρίξει στο τραπέζι των συζητήσεων ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές δύο επιλογές, μετά και την οριστική άρνηση του Άρη να αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ…



Είτε να γίνει το μεγάλο ματς του Παναθηναϊκού με τους «κίτρινους» στην «AEL FC Arena», παρουσία μάλιστα οπαδών και των δύο ομάδων. Είτε να διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, αλλά με άδειες κερκίδες.



Παράλληλα, ο ρεπόρτερ του σταθμού χαρακτήρισε εκτός πραγματικότητας την πρόταση του Άρη να γίνει ο τελικός στην Τούμπα και τόνισε πως, σε κάθε περίπτωση, οριστική κατάληξη στην συγκεκριμένη υπόθεση θα υπάρξει μέσα στις επόμενες ημέρες.



Απομένει, λοιπόν, να φανεί που θα… καθίσει η μπίλια και ποιο από τα δύο γήπεδα θα φιλοξενήσει το τελευταίο και σπουδαιότερο παιχνίδι της δεύτερης τη τάξει εγχώριας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Από εκεί και πέρα, μεταφέροντας το ρεπορτάζ και την θέση του Παναθηναϊκού στην συνέχεια, ο Νικολογιάννης ανέφερε ότι το «τριφύλλι» θα εμείνει στην άποψη ότι ο αγώνας πρέπει να γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο!



«Θα επιμείνει ο Παναθηναϊκός για το ΟΑΚΑ, να γίνει εκεί ο τελικός του Κυπέλλου καθώς θεωρεί ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολύ λογικό, μπορεί να μην θέλει ο Άρης και να αρνείται αλλά δεν μετράει μόνο το τι θέλει η μια ομάδα. Δεν έχει λογική να γίνει το παιχνίδι στον Βόλο, χωρίς κόσμο. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί», σχολίασε μεταξύ άλλων.

