Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πικέ: «Η Μπαρτσελόνα πήρε πέντε Champions League ως κυρίαρχη, δεν ήταν καλύτερη από κανέναν αντίπαλο η Ρεάλ το 2022»

Νέες δηλώσεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης έκανε ο Ζεράρ Πικέ  

Πικέ

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε με πρόσφατες δηλώσεις του αναφορικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την τελευταία κατάκτηση Champions League, ο Ζεράρ Πικέ προσπάθησε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε.

Όπως είπε, «δεν ήθελα να μειώσω τίποτα. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει. Προέρχομαι από την Μπαρτσελόνα, όπου το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Το να είσαι ανώτερος. Και στα πέντε Champions League που κατέκτησε, ήταν καλύτερη και πήρε και το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

Την τελευταία φορά που το πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ξεκάθαρο ότι σε όλα τα νοκ άουτ ποτέ δεν ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της, όπως και στον τελικό.

Να εξηγήσω. Δεν θα θυμούνται τη Ρεάλ για την μπάλα τους αλλά για άλλα πράγματα, τις επικές ανατροπές. Αλλά αυτό τους αρκεί, είναι η σπουδαιότητα της ομάδας, με πέντε καλά λεπτά μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή με τη Σίτι.

Η Μπαρτσελόνα δεν θα περάσει ποτέ νοκ άουτ γύρο επειδή ήταν καλύτερη για πέντε λεπτά».

Υπενθυμίζεται πως οι Μαδριλένοι πανηγύρισαν την 14η κούπα με τα μεγάλα αυτιά στο Παρίσι πριν από ενάμιση χρόνο, νικώντας 1-0 τη Λίβερπουλ, σε ένα ματς όπου ο Κουρτουά είχε κατεβάσει ρολά.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark