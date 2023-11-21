Πικέ: «Η Μπαρτσελόνα πήρε πέντε Champions League ως κυρίαρχη, δεν ήταν καλύτερη από κανέναν αντίπαλο η Ρεάλ το 2022»

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε με πρόσφατες δηλώσεις του αναφορικά με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την τελευταία κατάκτηση Champions League, ο Ζεράρ Πικέ προσπάθησε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε.

Όπως είπε, «δεν ήθελα να μειώσω τίποτα. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, δεν θα καταλάβει. Προέρχομαι από την Μπαρτσελόνα, όπου το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Το να είσαι ανώτερος. Και στα πέντε Champions League που κατέκτησε, ήταν καλύτερη και πήρε και το πρωτάθλημα στην Ισπανία.

Την τελευταία φορά που το πήρε η Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν ξεκάθαρο ότι σε όλα τα νοκ άουτ ποτέ δεν ήταν καλύτερη από την αντίπαλό της, όπως και στον τελικό.

Να εξηγήσω. Δεν θα θυμούνται τη Ρεάλ για την μπάλα τους αλλά για άλλα πράγματα, τις επικές ανατροπές. Αλλά αυτό τους αρκεί, είναι η σπουδαιότητα της ομάδας, με πέντε καλά λεπτά μπόρεσαν να κάνουν την ανατροπή με τη Σίτι.

Η Μπαρτσελόνα δεν θα περάσει ποτέ νοκ άουτ γύρο επειδή ήταν καλύτερη για πέντε λεπτά».

Υπενθυμίζεται πως οι Μαδριλένοι πανηγύρισαν την 14η κούπα με τα μεγάλα αυτιά στο Παρίσι πριν από ενάμιση χρόνο, νικώντας 1-0 τη Λίβερπουλ, σε ένα ματς όπου ο Κουρτουά είχε κατεβάσει ρολά.

🗣️ Gerard Piqué: “I don't want to take away any credit from Madrid, but just tell how it's won. The 5 CL’s that Barça won are five seasons of being superior to everyone else. Madrid’s last CL is evidence that in none of the games Real Madrid were superior.



Maybe I’ll clarify.… pic.twitter.com/a62Q01IZ3D — Madrid Zone (@theMadridZone) November 21, 2023

