Μια δυσάρεστη εξέλιξη από το μέτωπο των διεθνών προέκυψε στον οργανισμό της ΑΕΚ το μεσημέρι της Δευτέρας (20/11), αφού ο Λιβάι Γκαρσία ειδοποίησε την Ένωση ότι φεύγει από την αποστολή του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, λόγω ενοχλήσεων που δεν του επιτρέπουν ν’ αγωνιστεί στο ματς της εθνικής του.



Μάλιστα, δημοσίευμα από τη χώρα του και την ιστοσελίδα Newsday αναφέρει ότι οι ενοχλήσεις του 26χρονου εντοπίζονται στους κοιλιακούς, μετά από ενόχληση που ένιωσε στην προπόνηση της Κυριακής (19/11), η οποία τον έθεσε εκτός, προκειμένου να μην πάρει κάποιο ρίσκο.

Έτσι, την Τετάρτη (22/11) αναμένεται στην Ελλάδα ο Λιβάι Γκαρσία, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις και να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει και ο χρόνος που θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

