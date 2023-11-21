Παναθηναϊκός: Τα ποστ του Σπόραρ, Βέρμπιτς και Τσέριν για την πρόκριση της Σλοβενίας

Στο Euro 2024 με… πράσινη υπογραφή η Σλοβενία! Η ομάδα του Ματίαζ Κεκ ήταν η μεγάλη νικήτρια στον «τελικό» του 8ου προκριματικού ομίλου, επικρατώντας 2-1 υποδεχόμενη το Καζακστάν.

Οι γηπεδούχοι περνούσαν και με το «Χ». Ωστόσο, ο Βέρμπιτς, που πέρασε ως αλλαγή στο 72′, το… είδε αλλιώς και τους χάρισε τη νίκη με πλασεδάρα στο 86′. Τρομερό ματς από τον Τσέριν, με τον Σπόραρ να αρχίζει επίσης βασικός.

