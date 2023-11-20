Η απόκτησή του προκάλεσε θόρυβο, αλλά δεν κράτησε για πολύ. Ίσως και για καθόλου. Ο Άλαν Τζαγκόεφ αποχωρεί από τη Λαμία και εγκαταλείπει το ποδόσφαιρο!



Συγκεκριμένα, ο Ρώσος μεσοεπιθετικός δεν μπόρεσε να αφήσει πίσω του ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα και ζήτησε από τη διοίκηση της ομάδας της Φθιώτιδας να του λύσει το συμβόλαιο, καθώς επιθυμεί να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Να σημειωθεί, πάντως, πως ηπροσπάθησε να του αλλάξει τη γνώμη, όμως, ο 33χρονος είχε κατασταλάξει σε αυτή την απόφαση και κάπως έτσι η Ελλάδα θα είναι η χώρα του τελευταίου σταθμού της καριέρας του.με την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου μέτρησε δυο ολιγόλεπτες εμφανίσεις με συνολικά 14 λεπτά συμμετοχής.

