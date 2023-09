Εντυπωσιακός Πετρούνιας στους κρίκους: Επίδοση που τον στέλνει στον τελικό του Παγκοσμίου - Δείτε βίντεο

Εντυπωσιακή απόδοση για τον Λευτέρη Πετρούνια στον προκριματικό γύρο των κρίκων, κάνοντας επίδοση που είναι πολύ πιθανό να τον στείλει στον τελικό του Παγκοσμίου της Αμβέρσας!



Ο Έλληνας ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.900 βαθμούς (8.600 εκτέλεση, 6.300 δυσκολία), οι οποίοι μέχρι τη στιγμή που αγωνίστηκε (34η θέση) τον κατέτασσαν στην πρώτη θέση, και όπως όλα δείχνουν θα βρεθεί στον τελικό του αγωνίσματος.

Δεύτερος ήταν ο Νικίτα Σιμόνοφ με 14.666 βαθμούς. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο 7 Οκτωβρίου, με τον Πετρούνια να θέλει το χρυσό μετάλλιο, που θα του δώσει και την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Eleftherios Petrounias doing what he does! ✨



Greece's multiple-time World Champion record 14.900 on Rings in the score of the day so far on the apparatus



