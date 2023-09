Παναθηναϊκός: Η ώρα του Γερεμέγεφ αντί του Σπόραρ Αθλητικά 14:45, 30.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο τραυματισμός του Σπόραρ δίνει την ευκαιρία στον Γερεμέγεφ για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ