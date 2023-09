Άφησε εκτός τον Γκριγκόνις ο Παναθηναϊκός για τον τελικό του Super Cup Αθλητικά 11:14, 30.09.2023 linkedin

Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός τον Γκριγκόνις για τον σημερινό τελικό του Super Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό