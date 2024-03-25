Λογαριασμός
Πέρασε στα προημιτελικά του Miami Open χωρίς αγώνα η Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Miami Open άνευ αγώνος, αφού η Άννα Καλίνσκαγια (Νο. 25) την οποία θα αντιμετώπιζε για τη φάση των «16» απέσυρε τη συμμετοχή της

Μαρία Σάκκαρη

Στα προημιτελικά του Miami Open πέρασε, χωρίς να χρειαστεί καν να παίξει, η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια είδε την Άννα Καλίνσκαγια (Νο. 25), την οποία θα αντιμετώπιζε για τη φάση των «16», να αποσύρει τη συμμετοχή της λόγω τραυματισμού, συνεχίζοντας έτσι την πορεία της στο τουρνουά ξεκούραστα.

Πλέον, η Σάκκαρη στρέφει την προσοχή της στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια από το ζευγάρι Μάντισον Κις-Έλενα Ριμπάκινα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, η Σάκκαρη είχε αποκλείσει προηγουμένως τόσο την Γιούε Γουάν (Νο. 37) όσο και την Νταΐανα Γιαστρέμσκα (Νο. 33).

TAGS: Μαρία Σάκκαρη τένις
