Με 600 Έλληνες στο πλευρό της η Εθνική στον τελικό με τη Γεωργία

Περίπου 600 οπαδούς αναμένεται να έχει η Ελλάδα στο πλευρό της στον τελικό με τη Γεωργία.

Το «Μπόρις Παϊτχάτζε» θα είναι κατάμεστο, καθώς οι Γεωργιανοί έχουν εξαντλήσει τα περίπου 52.000 εισιτήρια τα οποία δικαιούνταν, ενώ φαίνεται ότι προσπάθησαν και με… πλάγιο τρόπο να μπουν ακόμα περισσότεροι στο γήπεδο.

Αφού είτε με τηλεφωνήματα ή με mail στην ΕΠΟ αιτήθηκαν τις τελευταίες μία-δύο ημέρες να εξασφαλίσουν εισιτήρια ως Έλληνες ομογενείς, αλλά η ΕΠΟ αποφάσισε να δώσει χέρι με χέρι τα εισιτήρια και όχι διαδικτυακά για να μην πέσει σε παγίδα.

*Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, η οποία αποτελούταν από τον πρόεδρο της, Τάκη Μπαλτάκο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή της, Ιάκωβο Φιλιππούση, βρέθηκε στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Τιφλίδα με αφορμή την 25η Μαρτίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.