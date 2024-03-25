Χιλιάδες φίλοι του Άρη κατέκλυσαν την πλατεία Αριστοτέλους, στη μεγάλη γιορτή του συλλόγου, για τα 110α γενέθλια των “κιτρινόμαυρων”.

Ο Άρης σήμερα γίνεται 110 ετών και ο Α.Σ. γιορτάζει με… ολοήμερη εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους, με μουσική, δράσεις για μικρά παιδιά αλλά και με την παρουσία αθλητών του συλλόγου.

Μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι στα κιτρινόμαυρα, μαζεύτηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους για να γιορτάσουν τα γενέθλια της αγαπημένης τους ομάδας.

Δείτε βίντεο:

