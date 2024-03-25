«Η ιστορία συνεχίζεται»: Ανανέωσε με Κόκε η Ατλέτικο Μαδρίτης

Ο Κόκε είναι ένας εκ των πιο εμβληματικών παικτών της Ατλέτικο Μαδρίτης, έχοντας ζήσει όλες τις επιτυχίες των «ροχιμπλάνκος» την τελευταία δεκαετία, ενώ όταν εντάχθηκε στην ακαδημία του συλλόγου ήταν μόλις 6 ετών.

Έτσι, η θέληση του Ισπανού είναι να τελειώσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους» και όπως όλα δείχνουν θα την κάνει πράξη! Και αυτό διότι επέκτεινε το συμβόλαιό του, που έληγε τον Ιούνιο, για μία ακόμη χρόνια, με την Ατλέτικο να ανακοινώνει την επέκταση με ένα βίντεο στα social media, στο οποίο η λεζάντα έγραφε: «Η ιστορία συνεχίζεται».

Ο Κόκε έκανε το ντεμπούτο του το 2009 και μετράει συνολικά 625 συμμετοχές, με 47 γκολ και 116 ασίστ, ενώ έχει κατακτήσει και οκτώ τρόπαια. Αποτελεί αγαπημένο παιδί του Ντιέγκο Σιμεόνε, αλλά και του κόσμου των «ροχιμπλάνκος», ενώ οι πληροφορίες του ισπανικού Τύπου αναφέρουν πως το συμβόλαιό του θα επεκτείνεται στο τέλος κάθε σεζόν, έως ότου πάρει την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του.

The story continues. ❤️🤍 pic.twitter.com/j9wJABj4Mb — Atlético de Madrid (@atletienglish) March 25, 2024

