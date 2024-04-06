Πορεία... πρωταθλητισμού κάνει στα playouts του Stoiximan Super League ο Βόλος!



Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έκανε το 3/3 νικώντας 1-0 τον Παναιτωλικό εκτός έδρας, με την γκολάρα του Ασεχνούν στο 29ο λεπτό να δίνει το μεγάλο διπλό στους φιλοξενούμενους.



Πάλεψαν αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα οι Αγρινιώτες, που μετά και το διπλό της Κηφισιάς στην Τρίπολη βρέθηκαν στο -1 από τους νεοφώτιστους, τους οποίους θα αντιμετωπίσουν σε σούπερ ντέρμπι την επόμενη αγωνιστική.



Όσο για τον Βόλο; Ξέφυγε στο +4 από την τελευταία δυάδα και έγινε αφεντικό για τη σωτηρία.

Στο μυαλό του κόουτς

Σχηματισμό 3-5-2 επέλεξε ο Γιάννης Πετράκης, με τον Τσάβες στο τέρμα και τους Οικονόμου, Μλάντεν και Στάγιτς στην άμυνα. Μαυρίας, Πέρες, Φρ. Ντουάρτε, Χουάνπι και Τορεχόν αποτέλεσαν την πεντάδα στα χαφ, με Καρέλη και Ντίας μπροστά.



Ο δε Χρήστος Κόντης πορεύτηκε με 4-2-3-1, με τον Κόβατς κάτω από τα δοκάρια και τους Άλχο, Καλογερόπουλο, Σιέλη και Λούνα στην άμυνα. Οι Μπαριέντος και Γκλάβτσιτς βρέθηκαν στον άξονα, με Μύγα, Κόμπα και Ασεχνούν πίσω από τον Γκαρσία.

Το ματς

Για περίπου μισή ώρα αγώνα, το θέαμα δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό στο Αγρίνιο, με μπόλικο παιχνίδι κέντρου και ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες.



Αυτό άλλαξε απότομα στο 29’, όταν ο Ασεχνούν... όπλισε από μακριά και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα με τρομερό σουτ για το 1-0 του Βόλου!



Κάπου εκεί, ο ρυθμός ανέβηκε κατακόρυφα, με τους γηπεδούχους να απειλούν δύο φορές μέσα σε ένα δίλεπτο (39’ Μαυρίας, 40’ Ντίας), πριν κινδυνέψουν άμεσα με το 2-0, όταν ο Γκαρσία δεν μπόρεσε να πιάσει καλά την κεφαλιά από κοντά.



Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, ο Παναιτωλικός άγγιξε δις την ισοφάριση, αρχικά με τον Οικονόμου, που μετά από εκτέλεση φάουλ κατέβασε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι αλλά αστόχησε εξ επαφής (43’).



Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Πέρες απέτυχε και αυτός να σκοράρει από το ίδιο σχεδόν σημείο, με την μπάλα να καταλήγει στο δεξί δοκάρι!



Οι γηπεδούχοι μπήκαν με ανάλογο προσανατολισμό και στο δεύτερο μέρος, απειλώντας με εκτέλεση φάουλ του Χουάνπι που κόντραρε στο 47’.



Ο ίδιος παίκτης ανάγκασε τον Κόβατς σε εντυπωσιακή επέμβαση στο 59ο λεπτό, με την ώρα ωστόσο να περνά και τον ανώτερο Παναιτωλικό να μην καταφέρνει να βρει το γκολ της ισοφάρισης.



Στο 88’, ο Λομόνακο βγήκε τετ α τετ μετά από πανέξυπνη εκτέλεση φάουλ απλά πλάσαρε άουτ – σε μία φάση βέβαια όπου πιθανότατα υπήρχε οφσάιντ.



Δευτερόλεπτα αργότερα, ήρθε η κόκκινη κάρτα στον Άλχο για σκληρό μαρκάρισμα, με τους γηπεδούχους να πιέζουν ακόμη πιο ασφυκτικά στα επτά λεπτά των καθυστερήσεων.



Ο Λομόνακο απείλησε εκ νέου με σουτ που κόντραρε στο 90+2’ και στο 90+5’ είχαμε τη φάση του αγώνα, με τον Κόβατς να λέει «όχι» στον κεραυνό του Μπρ. Ντουάρτε μέσα από την περιοχή!



Ακολούθησε η αποβολή του Μλάντεν με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 90+6’, με το άστοχο βολέ του Φρ. Ντουάρτε ένα λεπτό αργότερα να αποτελεί την τελευταία φάση του αγώνα.



MVP: Θα μπορούσε να μπει ο Ασεχνούν, που έκρινε το ματς με το εντυπωσιακό του γκολ, ωστόσο τον νίκησε στο νήμα ο Ντάνιελ Κόβατς. Εξαιρετικός σε ένα ακόμα ματς ο τερματοφύλακας του Βόλου, με την απόκρουσή του στο 90+5’ να αποτελεί highlight.



Η... σφυρίχτρα: Γεμάτο ματς για τον Κατοίκο, που στο τέλος έβγαλε και δύο φορές την κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του – σωστά σε αμφότερες περιπτώσεις. Απέφυγε το μεγάλο λάθος ο Έλληνας διαιτητής.



Οι ενδεκάδες των ομάδων



Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου, Μλάντεν, Στάγιτς (46’ Χατζηθεοδωρίδης), Μαυρίας (85’ Μπρ. Ντουάρτε), Τορεχόν, Πέρες, Φρ. Ντουάρτε, Χουάνπι (78’ Λιάβας), Καρέλης (54’ Λομόνακο), Ντίας (78’ Μπουζούκης)



Στον πάγκο: Καπίνο, Μαλής, Τσιγγάρας, Μπελεβώνης



Βόλος (Χρ. Κόντης): Κόβατς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Μπαριέντος (63’ Τρουιγέ), Γκλάβτσιτς, Κόμπα (85’ Μπερτόλιο), Μύγας, Ασεχνούν (85’ Ποπέσκου), Γκαρσία (76’ Μωραΐτης)



Στον πάγκο: Κόστιτς, Ασλανίδης, Κίτσος, Τάχατος, Τσοκάνης



Διαιτητής: Κατοίκος

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Σινιοράκης

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Κουμπαράκης, Κωνσταντίνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.