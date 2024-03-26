Μουρίνιο: «Θέλω νέα ομάδα από το καλοκαίρι»

Καμία πρόθεση να κάνει ένα διάλειμμα από τους πάγκους δεν έχει ο Ζοσέ Μουρίνιο! Αντιθέτως είναι πανέτοιμος να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία ομάδας από το ερχόμενο καλοκαίρι.



«Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω ξανά. Δεν χρειάζομαι ξεκούραση όπως συνήθως συμβαίνει» δήλωσε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.



«Νιώθω δυνατός, αλήθεια είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα. Θα κάνω υπομονή όμως γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος επιλογή. Σκοπός μου είναι να έχω νέα ομάδα το καλοκαίρι» πρόσθεσε ενώ αναφέρθηκε στις προτάσεις που είχε από την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας του για να αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας.



«Αρνήθηκα την εθνική Πορτογαλίας όταν ήμουν στη Ρεάλ Μαδρίτης γιατί ο Φλορεντίνο Πέρεθ μου είπε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Την πρόταση από τη Σαουδική Αραβία την αρνήθηκα ήταν λίγους μήνες πριν απολυθώ από την Ρόμα. Αρνήθηκα γιατί ήθελα να μείνω στην Ευρώπη και να έχω υψηλούς στόχους», ξεκαθάρισε και ανυπομονεί για το νέο βήμα στην καριέρα του.

