Φρένο σε 1.600 τιμωρημένοι οπαδοί ενόψει Euro 2024 βάζουν οι Άγγλοι

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως κατά την διεξαγωγή του Euro 2024, περισσότεροι από 1.600 Άγγλοι και Ουαλοί οπαδοί, που τους έχει απαγορευτεί η είσοδος στα γήπεδα, θα πρέπει να παραχωρήσουν τα διαβατήρια τους.



Οι Βρετανοί ακολουθούν την μέθοδο των ταξιδιωτικών απαγορεύσεων και αυτό θα πράξουν και τον Ιούνιο, ενόψει του Euro 2024, για να μην μπορούν χούλιγκαν που είναι τιμωρημένοι, να ταξιδέψουν στην Γερμανία, παραθέτοντας τα βρετανικά τους διαβατήρια στην αστυνομία, όσο διαρκεί το τουρνουά. Παρόμοια τακτική ακολούθησαν και στο Μουντιάλ του Κατάρ.

«Από την Πέμπτη 4 Ιουνίου, περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι στην Αγγλία και την Ουαλία που υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου στα ποδοσφαιρικά γήπεδα θα πρέπει να παραδώσουν τα βρετανικά διαβατήριά τους στην αστυνομία μέχρι το τέλος του τουρνουά», ανέφερε, συγκεκριμένα το υπουργείο Εσωτερικών.Η τιμωρία όσων δεν υπακούσουν τις οδηγίες της Κυβέρνησης και επιχειρήσουν να ταξιδέψουν στην Γερμανία ή σε γειτονικές χώρες θα είναι βαρύ πρόστιμο και φυλάκιση έως 6 μήνες, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών.

