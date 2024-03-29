ΠΑΟΚ: Το στατιστικό που τον «καίει» στα εκτός έδρας

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 3η αγωνιστική, των playoff της Stoiximan Super League. Οι εθνικές ομάδες έλαβαν τέλος και η δράση των playoff επιστρέφει.
Οι «πράσινοι» έρχονται μετά την μεγάλη νίκη στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό με 1-3, με τους Μπακασέτα και Ιωαννίδη (x2) να δίνουν την νίκη στον Παναθηναϊκό, ενόψει της δύσκολης συνέχειας.
Ωστόσο ο «Δικέφαλος του Βορρά» έρχεται στην Λεωφόρο με ένα στατιστικό που… μπορεί να είναι αμοιβαίο ενόψει της συνέχειας.
