Έτοιμος για Πανσερραϊκό ο ΠΑΟΚ. Την προετοιμασία του για το ματς (28/2, 20:00) στις Σέρρες ολοκλήρωσε ο «δικέφαλος του Βορρά» το βράδυ της Τρίτης.
Εκτός μάχης τίθεται και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ για τον ίδιο λόγο είναι εκτός ο Κοτάρσκι και παράλληλα δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Κουλιεράρης, Μεϊτέ, αλλά και οι τραυματίες Μπάμπα, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης και Σάστρε.
Η αποστολή: Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Μοναστηρλής, Βιεϊρίνια, Όττο, Κεντζιόρα, Νάσμπεργκ, Παναγιώτου, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Οζντόεφ, Τσιγγάρας, Μάρκος Αντόνιο, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Ρικάρντο, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Σαμάτα, Τζίμας.
Πηγή: sport-fm.gr
