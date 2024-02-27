Έτοιμος για Πανσερραϊκό ο ΠΑΟΚ. Την προετοιμασία του για το ματς (28/2, 20:00) στις Σέρρες ολοκλήρωσε ο «δικέφαλος του Βορρά» το βράδυ της Τρίτης.



Εκτός μάχης τίθεται και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση, ενώ για τον ίδιο λόγο είναι εκτός ο Κοτάρσκι και παράλληλα δεν υπολογίζονται οι τιμωρημένοι Κουλιεράρης, Μεϊτέ, αλλά και οι τραυματίες Μπάμπα, Εκόνγκ, Μιχαηλίδης και Σάστρε.

Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Μοναστηρλής, Βιεϊρίνια, Όττο, Κεντζιόρα, Νάσμπεργκ, Παναγιώτου, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Οζντόεφ, Τσιγγάρας, Μάρκος Αντόνιο, Μουργκ, Κωνσταντέλιας, Ρικάρντο, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπράντον, Σαμάτα, Τζίμας.

