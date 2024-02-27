Λογαριασμός
Χωρίς Ροντινέι, Κάρμο, Όρτα και Φορτούνη στο Αγρίνιο ο Ολυμπιακός - Επιστροφή για Ζέλσον Μαρτίνς

Με αρκετές απουσίες η αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό.

mendilibar

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας ενάντια στον Παναιτωλικό την Τετάρτη (28/02), με την αποστολή της ομάδας να περιλαμβάνει αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα, εκτός του τιμωρημένου Μπιανκόν, δεν βρίσκονται σε αυτή οι Κάρμο, Ροντινέι, Όρτα και Φορτούνης, ενώ αντιθέτως, επιστρέφει ο Ζέλσον Μαρτίνς.

Αναλυτικά:

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Παπαδούδης, Ορτέγκα, Κίνι, Βέζο, Ρίτσαρντς, Ρέτσος, Ντόη, Τσικίνιο, Ιμπόρα, Μαρτίνς, Αλεξανδρόπουλος, Καμπράλ, Καρβάλιο, Έσε, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Μασούρας, Γιόβετιτς, Ναβάρο

Πηγή: sport-fm.gr

Ολυμπιακός Superleague
