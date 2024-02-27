Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας ενάντια στον Παναιτωλικό την Τετάρτη (28/02), με την αποστολή της ομάδας να περιλαμβάνει αρκετές απουσίες.



Συγκεκριμένα, εκτός του τιμωρημένου Μπιανκόν, δεν βρίσκονται σε αυτή οι Κάρμο, Ροντινέι, Όρτα και Φορτούνης, ενώ αντιθέτως, επιστρέφει ο Ζέλσον Μαρτίνς.



Αναλυτικά:



Πασχαλάκης, Τζολάκης, Παπαδούδης, Ορτέγκα, Κίνι, Βέζο, Ρίτσαρντς, Ρέτσος, Ντόη, Τσικίνιο, Ιμπόρα, Μαρτίνς, Αλεξανδρόπουλος, Καμπράλ, Καρβάλιο, Έσε, Ποντένσε, Ελ Κααμπί, Μασούρας, Γιόβετιτς, Ναβάρο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.