Στο Παλάτι των Ηλυσίων έφτασε πριν από λίγη ώρα ο Κιλιάν Εμπαπέ, μετά την επίσημη πρόταση που δέχθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, για δείπνο, παρουσία του Εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπεν Χαμάντ Αλ Θανί, που σημειωτέων είναι ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά και του Νασέρ Αλ Κελαϊφί.



Η πρόταση αυτή του Γάλλου προέδρου στον 25χρονο σούπερ σταρ επιθετικό, δημιούργησε πολλές προσδοκίες στις τάξεις των Παριζιάνων, καθώς, πολλοί συνέδεσαν αυτό το ραντεβού ως έναν τρόπο να τον μεταπείσουν να αποχωρήσει από την Παρί για λογαριασμό της Ρεάλ.



Παρ' όλα αυτά, τα γαλλικά Μέσα τονίζουν πως δεν πρόκειται να γίνει ούτε καν προσπάθεια από τους τρεις άνδρες να μεταπείσουν τον Εμπαπέ.



Αντιθέτως, ο νεαρός άσος κλήθηκε στο πλαίσιο πολιτικών και διπλωματικών συζητήσεων μεταξύ Γαλλίας και Κατάρ, με τον ίδιο να κάνει την παρουσία του πριν από λίγο Μέγαρο «Ελιζέ» του Παρισιού.

Al Khelaifi llega al Elíseo para la cena institucional de esta noche con el presidente de la República, Emmanuel Macron. pic.twitter.com/xGzHRRk1LZ February 27, 2024

Mbappé ya está en el Elíseo. pic.twitter.com/bIUC0kUVKg — Dani Gil (@danigilopez) February 27, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.