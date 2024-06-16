Έναν Ρώσο γνωστό στις αρχές ο οποίος μάλιστα χαρακτηρίζεται ως «επικίνδυνος», αναζητά η αστυνομία για τους πυροβολισμούς σε μίνι μάρκετ στο κέντρο των Χανίων.

Επίσης αναζητά και έναν Αλβανό συνεργό του ο οποίος τον περίμενε και διέφυγαν με μηχανή μετά την αιματηρή συμπλοκή.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, Σύρος υπήκοος, υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει τα αίτια της επίθεσης. Στη συμπλοκή τραυματίστηκαν οι δύο γιοι του 32 και 34 ετών ενώ ο τελευταίος, παραμένει στο νοσοκομείο, καθώς δέχτηκε πυροβολισμούς στο γόνατο.

Στο μεταξύ, ανατριχίλα προκαλούν οι διάλογοι που καταγράφονται στο βίντεο από το συμβάν, το οποίο εξασφάλισε το zarpanews.gr δύο άτομα έχουν ακινητοποιήσει τον Ρώσο, ο οποίος όμως είναι ήδη αιμόφυρτος και τραυματισμένος στο πρόσωπο.

Ο ίδιος καταφέρνει με τη σωματική του δύναμη να τους απωθήσει και πυροβολεί δύο φορές, με περίστροφο, τραυματίζοντας τον 34χρονο γιο του ιδιοκτήτη στο γόνατο. «Άσ΄το όπλο, θα σκοτωθεί κανείς» ακούγεται η δραματική έκκληση.

Στη συνέχεια, ο δράστης των πυροβολισμών αποχωρεί πεζός, με το κράνος του στο χέρι και διαφεύγει με μηχανή με συνοδηγό έναν Αλβανό υπήκοο, επίσης γνωστό στις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν τις 8 απόγευμα του Σαββάτου την ώρα που το μάρκετ ήταν ανοικτό ενώ παρόντες ήταν και ορισμένοι θαμώνες. Τότε, σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο δράστες έφτασαν στο σημείο και ο Ρώσος μπήκε μέσα με ρόπαλο με το οποίο επιτέθηκε στους γιους. Ακολούθησε συμπλοκή στην οποία μπήκε και ο πατέρας.

Και οι δύο δράστες έχουν ταυτοποιηθεί από την αρχή και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή τους.

