Παναθηναϊκός: Τα post του… λυτρωτή Μλαντένοβιτς και των υπόλοιπων παικτών

Ο Πανθαηναϊκός κατάφερε να ανατρέψει το εισ βάρος του 2-1 από το παινχίδι της Λεωφόρου και να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς ήταν αυτός ο οποίος έβαλε ένα εκπλητικό γκολ μετά από ωραία πάσα του Μπερνάρ και έστειλε τους “πράσινους” στην επόμενη φάση. Εκεί θα συναντήσουν τον ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για τον τελικό.

Πλέον η προσοχή των παικτών του Τριφυλλιού στρέφεται… στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Έτσι με την ψυχολογία ανεβασμένη από την πρόκριση, οι “πράσινοι” θέλουν να κερδίσουν τον “αιώνιο” αντίπαλο τους.

Αυτά είναι τα post – stories των παικτών μετά την πρόκριση στο Περιστέρι:

Πηγή: skai.gr

