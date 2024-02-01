«Βόμβα» στη Formula 1: Ο Χάμιλτον στη Ferrari από το 2025

Στην τελευταία ημέρα των μεταγραφών του ποδοσφαίρου έσκασε η «βόμβα» από τη Formula 1. Όπως μετέδωσε το Skysports ο Λιούις Χάμιλντον αποφάσισε να αλλάξει ομάδα και έτσι έχει συμφωνήσει με την Ferrari για ένα συμβόλαιο με έναρξη της σεζόν του 2025.

Πρόκειται για μια τεράστια είδηση από τον χώρο του αυτοκινήτου με τον κορυφαίο πιλότο των τελευταίων ετών να αλλάζει ομάδα. Θυμίζουμε ότι πέρσι ο Χάμιλτον είχε υπογράψει συμβόλαιο με την Μερσέντες διάρκειας δύο ετών, ωστόσο τώρα έρχεται η πληροφορία ότι αποφάσισε να αλλάξει ομάδα στο τέλος αυτού του συμβολαίου, στο τέλος της σεζον.

Για να γίνει αυτή η μετάβαση ο Χάμιλτον θα κάνει χρήση ενός όρου που υπάρχει στο τρέχον συμβόλαιό του με την Μερσέντες ο οποίος του επιτρέπει με 100 εκατομμύρια λίρες να σπάσει την διάρκεια του και να πάει σε άλλη ομάδα.

Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας του Χάμιλτον με την Ferrari δεν έχουν γίνει γνωστοί. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι πέρσι όταν υπέγραψε με την Mερσέντες είχε αρνηθεί την πρόταση της Ferrari ύψους 40 εκατομμυρίων λιρών ετησίως, υπογράφοντας τελικά νέο συμβόλαιο με την νυν ομάδα του ύψους 50 εκατομμυρίων.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.