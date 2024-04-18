Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Χόρτο μαγικό…» με ενορχηστρωτές τους Χουάντσο και Γκραντ

Έξαλλοι πανηγυρισμοί στο «Π. Γιαννακόπουλος» με παρουσία και παικτών της αντρικής ομάδας

Παναθηναϊκός_Γυναίκες_Μπάσκετ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτριες της Ελένης Καπογιάννη οδηγήθηκαν προς την πλευρά του κόσμου για το “ζντο” τον καθιερωμένο πανηγυρισμό, το οποίο είχε δυο εκλεκτούς καλεσμένους.

Συγκεκριμένα η τιμ μάνατζερ του Παναθηναϊκού Λολίτα Λύμουρα κάλεσε τον Χουάντσο Ερναγνκόμεθ και τον Τζέριαν Γκραντ, που βρέθηκαν στο κλειστό “Παύλος Γιαννακόπουλος” για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, με τους δυο παίκτες του Εργκίν Αταμάν να μην χάνουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν και αυτοί την σπουδαία νίκη των “πράσινων” κοριτσιών. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ γυναίκες
