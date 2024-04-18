Παναθηναϊκός: «Χόρτο μαγικό…» με ενορχηστρωτές τους Χουάντσο και Γκραντ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτριες της Ελένης Καπογιάννη οδηγήθηκαν προς την πλευρά του κόσμου για το “ζντο” τον καθιερωμένο πανηγυρισμό, το οποίο είχε δυο εκλεκτούς καλεσμένους.

Συγκεκριμένα η τιμ μάνατζερ του Παναθηναϊκού Λολίτα Λύμουρα κάλεσε τον Χουάντσο Ερναγνκόμεθ και τον Τζέριαν Γκραντ, που βρέθηκαν στο κλειστό “Παύλος Γιαννακόπουλος” για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, με τους δυο παίκτες του Εργκίν Αταμάν να μην χάνουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν και αυτοί την σπουδαία νίκη των “πράσινων” κοριτσιών.

Περισσότερα στο PAOPANTOU

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.