Πράξη τρίτη στους τελικούς της φετινής Volley League, με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να κοντράρονται απόψε (18:00, EPT-3, sport-fm.gr) στο κλειστό του Μετς!



Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 2-0 και ψάχνουν μία ακόμα νίκη έτσι ώστε να πανηγυρίσουν την πολυπόθητη κατάκτηση του τίτλου, έχοντας κάνει το break στον πρώτο τελικό και διπλασιάζοντας τις νίκες τους την περασμένη Δευτέρα (15/4) στο «Μελίνα Μερκούρη», «αγκαλιάζοντας» πλέον την κούπα!

Με τις γνωστές απουσίες των Άλεν Παγένκ και Νίκου Ζουπάνη θα παραταχθεί στο αποψινό ντέρμπι η ομάδα του, ο οποίος μετά τη λήξη του δεύτερου τελικού δήλωνε: «Το σενάριο, μέχρι στιγμής, είναι ιδανικό για εμάς, αλλά ξέρουμε ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και γνωρίζουμε την ποιότητα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε στο Μετς σαν να είναι η σειρά στο 0-0. Έχουμε παίξει πολύ καλό βόλεϊ και χαιρόμαστε για αυτό».Όσο για τον, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και απόψε θα ψάξει αντίδραση, έτσι ώστε να κάνει το πρώτο βήμα προς μια ανατροπή, η οποία σε περίπτωση που έρθει δικαίως θα χαρακτηρίζεται επική. Ωστόσο, για να τα καταφέρει θα πρέπει να βελτιώσει αρκετά από τα στοιχεία του παιχνιδιού του, αφού στον πρώτο τελικό πλήρωσε τα πολλά του λάθη που «χάρισαν» 24 πόντους στους αντιπάλους του, ενώ στον δεύτερο δεν κατάφερε να βρει ούτε έναν πόντο από σερβίς του.«Είμαστε σε δύσκολη κατάσταση. Έχουμε χάσει και τα δύο παιχνίδια και μάλιστα με σχετικά εύκολο σκορ. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, υπάρχει ένα επόμενο παιχνίδι, που πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να γυρίσουμε τη σειρά και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Ξέρουμε ότι είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», δήλωσε μετά το ντέρμπι στου Ρέντη ο προπονητής των «πράσινων»,Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει ούτε ένα σετ ως τώρα στη φετινή σειρά των τελικών της Volley League, ενώ έχει νικήσει στα τρία από τα τέσσερα πιο πρόσφατα ντέρμπι «αιωνίων», ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πανηγυρίσει τη νίκη στις δύο από τις τρεις προηγούμενες εντός έδρας συναντήσεις τους με τον μεγαλύτερό του αντίπαλο.Μυλωνάκης, ΦραγκάκηςΠέρροςΓεωργόπουλοςΒουδούρηςΚατσιάρας, ΒαρατάσηςΜισάκα

