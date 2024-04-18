ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ: Κάν’ το όπως με την Ντινάμο

Έτοιμος να γράψει ιστορία με την πρώτη του πρόκριση σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης είναι ο ΠΑΟΚ, που υποδέχεται απόψε (22:00, Cosmote Sport 3 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) την Κλαμπ Μπριζ, θέλοντας να ανατρέψει την ήττα, 1-0, στο Βέλγιο και να περάσει στην τετράδα του Conference League.



Οι Θεσσαλονικείς δεν είχαν κάνει καλή εμφάνιση στο πρώτο ματς αλλά χάρη στον Κοτάρσκι κράτησαν το βελγικό προβάδισμα στο μίνιμουμ και τώρα θέλουν να... πνίξουν τους Φλαμανδούς στην καυτή Τούμπα όπως είχαν κάνει και με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ.



Οι Κροάτες είχαν επιβληθεί 2-0 εντός έδρας στη φάση των «16», με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να τους συντρίβει με 5-1 στη ρεβάνς και να περνά έτσι στα προημιτελικά.



Ασφαλώς οι Βέλγοι είναι πιο υποψιασμένοι και έδειξαν στο πρώτο ματς ότι μονάχα τυχαία δεν έχει έρθει η πορεία τους ως εδώ.



«Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, είναι μια ομάδα που έχει διαφορά εντός και εκτός έδρας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε αυτό που ξέρουμε για να αντιμετωπίσουμε και τον ΠΑΟΚ και την ατμόσφαιρα» ανέφερε ο τεχνικός των φιλοξενούμενων, Νικ Χάγεν, ενόψει του αποψινού κρίσιμου αγώνα.

Από την πλευρά του, ο Λουτσέσκου τόνισε πως «είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί ψυχολογική προετοιμασία. Για κάποιους είναι ένα παιχνίδι ζωής! Τι πιο ωραίο; Δεν μπορώ να πω ότι είναι το πιο σημαντικό, όλα τα ματς είναι σημαντικά».



Στα αγωνιστικά, οι γηπεδούχοι πορεύονται δίχως τον Μάρκος Αντόνιο, με τους Μουργκ και Μπράντον να είναι εκ νέου διαθέσιμοι.



Οι δε Βέλγοι δεν έχουν τους βασικούς Τιάγκο, Μέχελε και Ντε Κάιπερ, λόγω καρτών που δέχτηκαν πριν από μία εβδομάδα, την ώρα που και οι τραυματίες Μινιολέ, Σκοβ-Όλσεν και Νίλσεν παραμένουν εκτός.



Υπενθυμίζεται πως ο νικητής θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Φιορεντίνα ή τη Βικτόρια Πλζεν.



Οι πιθανές ενδεκάδες



ΠΑΟΚ: Κοτάρσκι, Γιόνι, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Μουργκ, Τάισον, Μπράντον



Κλαμπ Μπριζ: Γιάκερς, Σάμπε, Σπίλερς, Ορντόνιες, Μέιχερ, Ονιεντίκα, Βανάκεν, Βέτλεσεν, Σκόρας, Γιούτγκλα, Νούσα



Διαιτητής: Μάσα (Ιταλία)

Βοηθοί: Μέλι, Αλάσιο (Ιταλία)

4ος: Ντι Μπέλο (Ιταλία)

VAR: Ντι Πάολο, Παϊρέτο (Ιταλία)

