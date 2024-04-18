Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός: Με ένα όνειρο τρελό στην Πόλη (του)

Έτοιμος να γράψει ιστορία! Ο Ολυμπιακός έχοντας προίκα το 3-2 του πρώτου αγώνα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε στο καυτό «Σουκρού Σαράτσογλου» (22:00, Cosmote TV, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) για τον δεύτερο προημιτελικό του Europa Conference League.



Ασφαλώς, ο μεγάλος στόχος των Πειραιωτών είναι να βρεθούν εκεί όπου δεν έχουν καταφέρει ποτέ μέχρι σήμερα, στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Και με την εικόνα που έδειξαν στον πρώτο προημιτελικό, είναι ικανοί να το σφραγίσουν αυτό μέσα στην Κωνσταντινούπολη, η οποία αναμφίβολα τους ταιριάζει (σε όλα τα αθλήματα) και θα είναι κάτι... σημαδιακό!



Προ μιας εβδομάδας, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε μια αψεγάδιαστη εμφάνιση για 60 λεπτά, φτάνοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Πρέσινγκ, υψηλό τέμπο, περιορισμός των ατού του αντιπάλου και αποτελεσματικότητα έφεραν μια ιδανική πρώτη ώρα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ωστόσο, η είσοδος των Φρεντ-Γιουκσέκ αλλά και του Καντίογλου, όπως και ένα αχρείαστο πέναλτι του Ρέτσου, έβαλαν τη Φενέρ στο κόλπο και λίγο αργότερα διαμορφώθηκε το τελικό 3-2 σε άλλη μια αμυντική ολιγωρία.

Δεδομένα, η ποιότητα των Τούρκων είναι μεγάλη, αλλά σε υψηλό τέμπο δεν αντέχουν για ολόκληρο 90λεπτο, ενώ βγάζουν πολλά ζητήματα μεσοαμυντικά, τα οποία και πρέπει να εκμεταλλευτεί ξανά ο Ολυμπιακός. Όπως φυσικά και οι Πειραιώτες να μην δώσουν εύκολα ευκαιρίες στους αντιπάλους τους, αφού μπορούν να τις εκμεταλλευτούν και να τους πληγώσουν. Υπέρ των ερυθρόλευκων και η παράδοση, αφού η Φενέρ έχει αποκλειστεί σχεδόν κάθε φορά που έχασαν στο πρώτο ματς, ενώ ο Ολυμπιακός έχει ποσοστό κοντά στο 80% όταν νικά!



Τα προβλήματα δεν λείπουν για τις δύο ομάδες. Ο Μεντιλίμπαρ έχει να αντιμετωπίσει την απουσία του Ρέτσου, ο οποίος υπέπεσε στο πέναλτι στο πρώτο ματς, κιτρινίστηκε και συμπλήρωσε κάρτες. Όλα δείχνουν πως ο Ντόη θα πάρει τη θέση του, ενώ οι Όρτα, Γιόβετιτς, Μασούρας φαίνεται να διεκδικούν μία θέση μεσοεπιθετικά στην ενδεκάδα, αφού ο Ποντένσε εξέτισε την τιμωρία του και παίρνει φανέλα βασικού. Από την άλλη μεριά, ο Ισμαΐλ Καρτάλ δεν υπολογίζει τον Ουστερβέλντε, ενώ μένει να φανεί η ετοιμότητα των Φρεντ, Γιουκσέκ, Τζικού, Μπατσουαγί, οι οποίοι έχουν αποθεραπευτεί αλλά είναι αβέβαιο αν μπορούν να βγάλουν 90λεπτο.



Προ ημερών, ο Ολυμπιακός δεν αγωνίστηκε αφού αναβλήθηκε το ματς με τον ΠΑΟΚ και υπήρξε η ευκαιρία για να ξεκουραστεί, ενώ η Φενέρμπαχτσε λύγισε δύσκολα 2-1 με ανατροπή την Καραγκιουμρούκ εκτός έδρας, έχοντας για κορυφαίο παίκτη τον Λιβάκοβιτς. Τρεις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις μετρά ο Ολυμπιακός απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Τη σεζόν 2021/22 οι ερυθρόλευκοι νίκησαν και στα δύο ματς, 1-0 εντός έδρας και 3-0 εκτός, ενώ το τρίτο θετικό αποτέλεσμα ήρθε πριν από επτά ημέρες!



Η αποστολή του Ολυμπιακού: Παπαδούδης, Καρβάλιο, Κάρμο, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί, Φορτούνης, Έσε, Όρτα, Ιμπόρα, Γιόβετιτς, Μασούρας, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Ποντένσε, Ρίτσαρντς, Ροντινέι, Τζολάκης, Ντόη, Ελ Αραμπί, Κίνι, Αλεξανδρόπουλος, Κουτσίδης.



Η αποστολή της Φενέρμπαχτσε:



ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:



Φενέρμπαχτσε: Λιβάκοβιτς - Οσάγι-Σάμουελ, Μπεκάο, Σογιουντσού, Καντίογλου - Φρεντ, Ζάιτς - Τάντιτς, Σιμάνσκι, Καχβετσί - Τζέκο.



Ολυμπιακός: Τζολάκης - Ροντινέι, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα - Έσε, Τσικίνιο - Φορτούνης, Γιόβετιτς, Ποντένσε - Ελ Κααμπί.



Διαιτητής: Τομπίας Στίλερ (Γερμανία)

