Με μία πολύ σημαντική απουσία θα παίξει η Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για τα playoffs της Ευρωλίγκας (25/04, 21:15).



Συγκεκριμένα, η ισραηλινή ομάδα ενημέρωσε πως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά της πρώτης αναμέτρησης λόγω ενοχλήσεων, υπέστη ελαφριά ρήξη στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Game 2.

Κάπως έτσι, ηθα χάσει γι' αυτό το ματς έναν από τους κορυφαίους παίκτες της, ο οποίος μέτρησεστο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζουμε πως ο ίδιος ο παίκτης έμοιαζε σίγουρος ότι θα αγωνιστεί, παρόλα αυτά φαίνεται πως η Μακάμπι θέλει να τον προφυλάξει, έχοντας ήδη πάρει το «διπλό» που χρειαζόταν.Αξίζει να σημειωθεί, πως και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει μία σημαντική απουσία, αφού δεν θα παίξει στο Game 2 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

