Με μία πολύ σημαντική απουσία θα παίξει η Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, στο δεύτερο μεταξύ τους ματς για τα playoffs της Ευρωλίγκας (25/04, 21:15).
Συγκεκριμένα, η ισραηλινή ομάδα ενημέρωσε πως ο Γουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στα τελευταία λεπτά της πρώτης αναμέτρησης λόγω ενοχλήσεων, υπέστη ελαφριά ρήξη στον οπίσθιο μηριαίο και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο Game 2.
Κάπως έτσι, η Μακάμπι θα χάσει γι' αυτό το ματς έναν από τους κορυφαίους παίκτες της, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους και 7 ασίστ στο πρώτο ματς του ΟΑΚΑ. Υπενθυμίζουμε πως ο ίδιος ο παίκτης έμοιαζε σίγουρος ότι θα αγωνιστεί, παρόλα αυτά φαίνεται πως η Μακάμπι θέλει να τον προφυλάξει, έχοντας ήδη πάρει το «διπλό» που χρειαζόταν.
Αξίζει να σημειωθεί, πως και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει μία σημαντική απουσία, αφού δεν θα παίξει στο Game 2 ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.
Πηγή: sport-fm.gr
