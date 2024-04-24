Με μία σημαντική απουσία θα υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός AKTOR τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs της Ευρωλίγκας (25/04, 21:15).



Συγκεκριμένα, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από έντονα συμπτώματα ιγμορίτιδας και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Σαν να μην έφτανε αυτό, αποκόμισε έναν μυϊκό σπασμό στην αριστερή γάμπα από το πρώτο παιχνίδι με την ισραηλινή ομάδα.

Βάσει όλων αυτών, ο Ισπανός φόργουρντ δεν θα δώσει το παρών στο δεύτερο ματς. Η κατάστασή του θα εκτιμάται μέρα με την μέρα, προτού παρθούν αποφάσεις για τη συμμετοχή του σταΘυμίζουμε πως η δεύτερη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ είναι κομβικής σημασίας για τονμετά την ήττα στην πρεμιέρα των playoffs. O Ισπανός φόργουορντ βοήθησε πολύ στο κομμάτι των(9, πρώτος των «πρασίνων»), και θα αποτελέσει κομβική απώλεια.

