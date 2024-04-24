Νίκησε ξανά τον Ολυμπιακό και έστειλε τους τελικούς της Volley League Γυναικών σε πέμπτο και τελευταίο ματς που θα διεξαχθεί στο «Μελίνα Μερκούρη» ο Παναθηναϊκός!



Οι «πράσινες» εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ που τους έδωσε η προ τεσσάρων ημερών επιβλητική τους νίκη που πήραν στου Ρέντη, πανηγυρίζοντας την επικράτηση με 3-1 σετ (25-15, 25-23, 23-25, 25-23) στην έδρα τους με κορυφαία την Άτκινσον και ψάχνοντας πλέον την ολική ανατροπή (οι «ερυθρόλευκες» είχαν νικήσει στους δύο πρώτους τελικούς) το ερχόμενο Σάββατο (27/4, 18:00) στου Ρέντη, έτσι ώστε να στεφθούν πρωταθλήτριες!



Το ματς



Αμφίρροπο το ξεκίνημα του τέταρτου τελικού μέχρι και το 4-4, όταν ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +3 (7-4). Η Άτκινσον πήρε το μπλοκ άουτ για το 9-5, ο Ολυμπιακός σε 9-6 με την Κούμπουρα, αλλά οι γηπεδούχες έφτασαν στο 11-6 αναγκάζοντας τον Μιτσέλι να πάρει τάιμ άουτ. Οι «ερυθρόλευκες» πλησίασαν σε 11-8 με πόντους από Νίζετιχ και Μλεϊνκοβα, αλλά οι «πράσινες» συνέχισαν να βρίσκουν τις λύσεις επιθετικά με πρωταγωνίστρια την Άτκινσον και εκμεταλλευόμενες τα πολλά λάθη των αντιπάλων τους έφτιαξαν εντυπωσιακό σερί 8-2 μετά το 14-10, ξεφεύγοντας με 22-12 και κάνοντας με άνεση το 1-0 στα σετ (25-15).



Μετά το κάκιστο για εκείνον πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένος στο ξεκίνημα του δεύτερου, παίρνοντας το ελάχιστο προβάδισμα με 3-2 και 4-3. Οι γηπεδούχες πέρασαν μπροστά με 5-4, με την Χατζηευστρατιάδου να παίρνει πόντο στον πρώτο χρόνο, ενώ η Κούμπουρα έβαλε εκ νέου μπροστά τις φιλοξενούμενες, με 7-6. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 13-11 και 15-13, αλλά με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και να ισοφαρίζει εκ νέου, σε 17-17. Η ομάδα του Νέσιτς πέρασε μπροστά με 21-19 και 22-20, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 23-22 με τη Νίζετιχ, αλλά η εξαιρετική Άτκινσον έκανε το 25-23, βάζοντας την ομάδα της μπροστά με 2-0 στα σετ.



Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 3-1 και με τον Ολυμπιακό να αντιδρά, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά στο ματς στο +3 (8-5), χάρη σε συνεχόμενους πόντους της Μλεϊνκοβα και μπλοκ της Νίζετιχ. Η ομάδα του Μιτσέλι διατηρήθηκε στο +3 μέχρι η Άτκινσον να αναλάβει ξανά δράση, ισοφαρίζοντας σε 12-12. Ανώτερος ο Ολυμπιακός στο τρίτο σετ, ξέφυγε με 16-13, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 17-17, ενώ με πρωταγωνίστρια την Μλεϊνκοβα στο φινάλε, οι φιλοξενούμενες επικράτησαν με 25-23, μειώνοντας σε 2-1 στα σετ.



Το μεγάλο ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τέταρτο σετ, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να φτιάξει διαφορά μεγαλύτερη του ενός πόντου, πριν ο Παναθηναϊκός περάσει μπροστά με 15-11. Ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά τις απαντήσεις, ισοφαρίζοντας σε 16-16, ενώ με άσο της Κούμπουρα πήρε προβάδισμα δύο πόντων (20-18), αλλά η εντυπωσιακή Άτκινσον με συνεχόμενους πόντους της έβαλε τις «πράσινες» ξανά μπροστά, με 21-20 και 22-21. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 23-23 με λάθος σερβίς της Φουμάκη και πόντο της πολυτιμότερής του, Μλεϊνκοβα, η Άτκινσον με μεγάλο μπλοκ έκανε το 24-25, ενώ η Σάμανταν έστειλε την μπάλα άουτ, με το βίντεο τσεκ να δείχνει επαφή στο μπλοκ και με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 25-23, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2!\



Τα σετ: 25-15, 25-23, 23-25, 25-23

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.