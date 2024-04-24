Λογαριασμός
Επιβλήθηκε ξανά του Ολυμπιακού και πάει για την ολική ανατροπή στου Ρέντη ο Παναθηναϊκός

Ένας εξαιρετικός Παναθηναϊκός, επιβλήθηκε με 3-1 σετ του Ολυμπιακού στο Μετς, ισοφαρίζοντας σε 2-2 στις νίκες και στέλνοντας τους τελικούς της Volley League Γυναικών σε πέμπτο ματς στου Ρέντη!

Παναθηναϊκός

Νίκησε ξανά τον Ολυμπιακό και έστειλε τους τελικούς της Volley League Γυναικών σε πέμπτο και τελευταίο ματς που θα διεξαχθεί στο «Μελίνα Μερκούρη» ο Παναθηναϊκός!

Οι «πράσινες» εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ που τους έδωσε η προ τεσσάρων ημερών επιβλητική τους νίκη που πήραν στου Ρέντη, πανηγυρίζοντας την επικράτηση με 3-1 σετ (25-15, 25-23, 23-25, 25-23) στην έδρα τους με κορυφαία την Άτκινσον και ψάχνοντας πλέον την ολική ανατροπή (οι «ερυθρόλευκες» είχαν νικήσει στους δύο πρώτους τελικούς) το ερχόμενο Σάββατο (27/4, 18:00) στου Ρέντη, έτσι ώστε να στεφθούν πρωταθλήτριες!
 

Το ματς


Αμφίρροπο το ξεκίνημα του τέταρτου τελικού μέχρι και το 4-4, όταν ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με +3 (7-4). Η Άτκινσον πήρε το μπλοκ άουτ για το 9-5, ο Ολυμπιακός σε 9-6 με την Κούμπουρα, αλλά οι γηπεδούχες έφτασαν στο 11-6 αναγκάζοντας τον Μιτσέλι να πάρει τάιμ άουτ. Οι «ερυθρόλευκες» πλησίασαν σε 11-8 με πόντους από Νίζετιχ και Μλεϊνκοβα, αλλά οι «πράσινες» συνέχισαν να βρίσκουν τις λύσεις επιθετικά με πρωταγωνίστρια την Άτκινσον και εκμεταλλευόμενες τα πολλά λάθη των αντιπάλων τους έφτιαξαν εντυπωσιακό σερί 8-2 μετά το 14-10, ξεφεύγοντας με 22-12 και κάνοντας με άνεση το 1-0 στα σετ (25-15).

Μετά το κάκιστο για εκείνον πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε σαφώς βελτιωμένος στο ξεκίνημα του δεύτερου, παίρνοντας το ελάχιστο προβάδισμα με 3-2 και 4-3. Οι γηπεδούχες πέρασαν μπροστά με 5-4, με την Χατζηευστρατιάδου να παίρνει πόντο στον πρώτο χρόνο, ενώ η Κούμπουρα έβαλε εκ νέου μπροστά τις φιλοξενούμενες, με 7-6. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 13-11 και 15-13, αλλά με τον Ολυμπιακό να αντιδρά και να ισοφαρίζει εκ νέου, σε 17-17. Η ομάδα του Νέσιτς πέρασε μπροστά με 21-19 και 22-20, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 23-22 με τη Νίζετιχ, αλλά η εξαιρετική Άτκινσον έκανε το 25-23, βάζοντας την ομάδα της μπροστά με 2-0 στα σετ.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 3-1 και με τον Ολυμπιακό να αντιδρά, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά στο ματς στο +3 (8-5), χάρη σε συνεχόμενους πόντους της Μλεϊνκοβα και μπλοκ της Νίζετιχ. Η ομάδα του Μιτσέλι διατηρήθηκε στο +3 μέχρι η Άτκινσον να αναλάβει ξανά δράση, ισοφαρίζοντας σε 12-12. Ανώτερος ο Ολυμπιακός στο τρίτο σετ, ξέφυγε με 16-13, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 17-17, ενώ με πρωταγωνίστρια την Μλεϊνκοβα στο φινάλε, οι φιλοξενούμενες επικράτησαν με 25-23, μειώνοντας σε 2-1 στα σετ.

Το μεγάλο ντέρμπι συνεχίστηκε και στο τέταρτο σετ, με καμία από τις δύο ομάδες να μην μπορεί να φτιάξει διαφορά μεγαλύτερη του ενός πόντου, πριν ο Παναθηναϊκός περάσει μπροστά με 15-11. Ο Ολυμπιακός βρήκε ξανά τις απαντήσεις, ισοφαρίζοντας σε 16-16, ενώ με άσο της Κούμπουρα πήρε προβάδισμα δύο πόντων (20-18), αλλά η εντυπωσιακή Άτκινσον με συνεχόμενους πόντους της έβαλε τις «πράσινες» ξανά μπροστά, με 21-20 και 22-21. Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε σε 23-23 με λάθος σερβίς της Φουμάκη και πόντο της πολυτιμότερής του, Μλεϊνκοβα, η Άτκινσον με μεγάλο μπλοκ έκανε το 24-25, ενώ η Σάμανταν έστειλε την μπάλα άουτ, με το βίντεο τσεκ να δείχνει επαφή στο μπλοκ και με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 25-23, ισοφαρίζοντας τη σειρά σε 2-2!\

Τα σετ: 25-15, 25-23, 23-25, 25-23

Πηγή: sport-fm.gr

