Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Πετρούσεφ, εκτός ο Μήτρου-Λονγκ για το Game 1 με Μπάρτσα

Σε ματς Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Φίλιπ Πετρούσεφ.
Ο Σέρβος φόργουορντ, ο οποίος πήρε τα πρώτα του λεπτά στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Προμηθέα Πάτρας, συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για την πρώτη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (24/4, 22:00), στα Playoffs της Ευρωλίγκας.
Από ‘κει και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Μιχάλη Λούντζη και Γιώργο Τανούλη. Όπως είναι ήδη γνωστό, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη δίχως τον αρχηγό τους Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.