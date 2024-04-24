Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Πετρούσεφ, εκτός ο Μήτρου-Λονγκ για το Game 1 με Μπάρτσα

Σε ματς Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Φίλιπ Πετρούσεφ.



Ο Σέρβος φόργουορντ, ο οποίος πήρε τα πρώτα του λεπτά στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Προμηθέα Πάτρας, συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για την πρώτη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (24/4, 22:00), στα Playoffs της Ευρωλίγκας.

Από ‘κει και πέρα, οάφησε εκτός τους. Όπως είναι ήδη γνωστό, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη δίχως τον αρχηγό τους, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

