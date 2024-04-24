Λογαριασμός
Ολυμπιακός: «Μέσα» ο Πετρούσεφ, εκτός ο Μήτρου-Λονγκ για το Game 1 με Μπάρτσα

Με τον Φίλιπ Πετρούσεφ στη δωδεκάδα θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός την Μπαρτσελόνα, στο πρώτο ματς των Playoffs. Εκτός οι Μήτρου-Λονγκ, Λούντζης και Τανούλης

Πετρούσεφ

Σε ματς Ευρωλίγκας με τον Ολυμπιακό επιστρέφει ο Φίλιπ Πετρούσεφ.

Ο Σέρβος φόργουορντ, ο οποίος πήρε τα πρώτα του λεπτά στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Προμηθέα Πάτρας, συμπεριλήφθηκε στη δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων» για την πρώτη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (24/4, 22:00), στα Playoffs της Ευρωλίγκας.



Από ‘κει και πέρα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός τους Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Μιχάλη Λούντζη και Γιώργο Τανούλη. Όπως είναι ήδη γνωστό, οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη δίχως τον αρχηγό τους Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.
Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ολυμπιακός Euroleague
