Παναθηναϊκός: Το… τέλειο ημίχρονο στην Μπολόνια που φέρνει Βερολίνο

Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα μετά τα αποτελέσματα της Πέμπτης, το ματς στην Ιταλία ήταν από τα πιο σημαντικά της δεκαετίας  

Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Βίρτους στην Μπολόνια με ηγέτη τον Κώστα και τον… από μηχανής Θεό Κέντρικ Ναν. Για ακόμα μία φορά το δίδυμο στα γκαρντ ήταν «εκρηκτικό» και πρωταγωνίστησε στο διπλό του Παναθηναϊκού στην Μπολόνια.

Το Τριφύλλι έκανε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο το οποίο το έκανε να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 39-51 ενώ νωρίτερα είχε προηγηθεί και με 17 πόντους. 

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έβαλε τις βάσεις από νωρίς για μία από τις πιο σημαντικές νίκες των τελευταίων χρόνων.

TAGS: Παναθηναϊκός ΠΑΟ ποδόσφαιρο
